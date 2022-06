Cronología de mayo de 2022

Cronología de Japón

La visita del presidente estadounidense Joe Biden y el 50.º aniversario de la reversión de Okinawa a la soberanía de Japón fueron algunas de las noticias más destacadas del pasado mes de mayo.

1

Ivica Osim, exseleccionador del equipo nacional masculino de fútbol de Japón, fallece en Graz, Austria, a los 80 años.



Ivica Osim en mayo de 2010. (© Jiji)

2

Agentes de la Guardia Costera de Japón registran las oficinas del operador del Kazu 1, la embarcación que se hundió con 24 pasajeros y dos miembros de la tripulación en la costa de la península de Shiretoko, en Hokkaidō, en abril. Buscan evidencias de una posible actuación negligente.

4

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anuncia que ha vetado la entrada en el país al primer ministro Kishida Fumio y a otros 62 ciudadanos japoneses como respuesta a las sanciones del Gobierno nipón.

5

El primer ministro Kishida se reúne con el primer ministro del Reino Unido Boris Johnson en Londres. Ambos líderes llegan a un consenso amplio sobre el acuerdo de acceso recíproco que será la base legal para las visitas entre las Fuerzas de Autodefensa de Japón y el ejército británico.

7

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informa sobre en lanzamiento de un misil balístico de corto alcance desde un submarino norcoreano hacia el mar de Japón. El 12 de mayo, Corea del Norte lanza tres misiles hacia la misma zona. De acuerdo con el Ministerio de Defensa japonés, todos caen en aguas fuera de la zona económica exclusiva de Japón. El 25 de mayo, Corea del Norte Lanza dos misiles más en dirección al mar de Japón. Aunque caen fuera de la zona económica exclusiva, se sospecha que uno de ellos es un misil balístico intercontinental.

11

Una ley de seguridad económica es promulgada en la Dieta de Japón.

12

Un proyecto internacional en el que participa el Observatorio Astronómico Nacional de Japón anuncia que ha logrado capturar una imagen del agujero negro que se encuentra en el centro de la Vía Láctea utilizando el telescopio del horizonte de sucesos (Event Horizon Telescope).

13

Japón registra un total de 30.000 fallecidos a causa de la COVID-19.

15

El país conmemora el 50.º aniversario de la devolución de Okinawa a la soberanía japonesa con actos en Tokio y Okinawa.



El Emperador Naruhito, que participa de modo remoto, habla en un acto celebrado el 15 de mayo de 2022 en Okinawa, en el 50.º aniversario de la reversión de las islas al control de Japón. (© Jiji)

16

El Tribunal del Distrito de Tokio sentencia que la orden del gobierno metropolitano de Tokio de reducir el horario de apertura de restaurantes y bares, tomada bajo la legislación especial por la COVID-19, era ilegal. No obstante, no ordena pagar daños y perjuicios a la cadena de restaurantes Global Dining, que puso la denuncia, y afirma que la gobernadora de Tokio Koike Yuriko no actuó de forma negligente.

18

La Autoridad Regulatoria Nuclear autoriza el plan de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) para verter agua radiactiva tratada de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi, que contiene tritio, en el Océano Pacífico.

La policía de la prefectura de Yamaguchi arresta a un hombre de 24 años sospechoso de haber cometido fraude después de que se negase a devolver los 46,3 millones de yenes del fondo de ayuda por la COVID-19 que recibió a causa de un error de las autoridades del pueblo de Abu, en la prefectura.

La Oficina del Gabinete publica sus cifras preliminares del PIB del trimestre de enero a marzo de 2022. Se registra una caída del 0,2 % respecto al trimestre anterior y una contracción anualizada del 1,0 %, lo que devuelve al país al crecimiento negativo después de un último trimestre de 2021 positivo.

19

El Tribunal del Distrito de Tokio ordena a la Universidad Juntendō pagar 8,05 millones de yenes de indemnización por haber ajustado los criterios de sus exámenes de ingreso en la facultad de medicina para discriminar a las mujeres y a los candidatos que se presentaban por segunda vez.

20

El índice de precios al consumo de abril, publicado por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, aumenta un 2,1 % respecto al año anterior hasta los 101,4 puntos. El índice excluye los alimentos frescos, afectados por mayores fluctuaciones de precios. Es el octavo mes consecutivo en el que se registra una subida y la primera vez que el índice aumenta más de un 2 % en los últimos siete años.

El Gobierno relaja las recomendaciones sobre el uso de la mascarilla y afirma que no son necesarias en exteriores, incluso en situaciones en las que no es posible mantener una distancia de seguridad, si no se conversa apenas. Asimismo, dice que no son necesarias en interiores si es posible mantener una distancia adecuada y apenas se habla.

23

El primer ministro Kishida se reúne con el presidente estadounidense Joe Biden, que llegó a Tokio el día anterior. En un comunicado conjunto, ambos líderes muestran su acuerdo sobre el fortalecimiento de la capacidades de disuasión y respuesta de la alianza Japón-Estados Unidos dada la invasión rusa de Ucrania y la inquietud ante las acciones de China. Kishida también anuncia que la cumbre del Grupo de los Siete del próximo año se celebrará en Hiroshima.

24

El primer ministro Kishida preside la reunión de los líderes del Quad en el Kantei. Los líderes se oponen con firmeza a cualquier acción coercitiva, provocativa o unilateral cuyo objetivo sea cambiar el statu quo en la región del Indopacífico.



(De izquierda a derecha) El primer ministro australiano Anthony Albanese, el presidente estadounidense Joe Biden, el primer ministro Kishida Fumio y el primer ministro indio Narendra Modi saludan a los medios en la reunión del Quad el 24 de mayo de 2022. (© AFP/Jiji)

La Guardia Costera de Japón anuncia que el barco Kazu 1 volvió a hundirse durante las operaciones para recuperarlo del fondo del mar. El 26 de mayo es devuelto a la superficie. No se encuentra ningún rastro de los pasajeros que continúan desaparecidos.



Un equipo de salvamento de la Guardia Costera de Japón (a la izquierda) participa en las operaciones de búsqueda de los pasajeros del Kazu 1 en Abashiri, Hokkaidō, el 28 de mayo de 2022. (© Jiji)

25

El Tribunal Supremo afirma por primera vez que es inconstitucional que los japoneses que viven en el extranjero no puedan revisar las actuaciones de los jueces del tribunal y ordena que se pague a los demandantes, ya que se considera que la Dieta es responsable de haber demorado de forma innecesaria la acción legislativa.

26

El Tribunal del Distrito de Tokio declara que el exministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca Yoshikawa Takamori es culpable de haber recibido 5 millones de yenes en sobornos de Akita Foods, un productor de huevos, durante su período en el cargo. Yoshikawa recibe una condena de dos años y seis meses de cárcel suspendida durante cuatro años y es multado con 5 millones de yenes.

28

Shigenobu Fusako, antigua líder del Ejército Rojo Japonés, es excarcelada. Fue condenada por varias acciones como su participación en el ataque de 1974 a la embajada de Francia en La Haya, en los Países Bajos.



Shigenobu Fusako a su salida de prisión en Tokio el 28 de mayo de 2022. (© Jiji)

31

El Tribunal del Distrito de Sapporo sentencia en contra del reinicio de la central nuclear de Tomari, de la Compañía Eléctrica de Hokkaidō, debido a problemas de seguridad. Esta cuestión fue llevada a juicio por 1.200 vecinos de la prefectura. El tribunal rechaza la petición de desmantelamiento de la central.

(Fotografía del encabezado: El primer ministro Kishida, a la derecha, junto al presidente estadounidense Joe Biden en Tokio el 23 de mayo de 2022. © Jiji.)