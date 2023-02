Cronología de enero de 2023

Cronología de Japón

Entre las distintas noticias que ocuparon la actualidad en Japón en 2023, destacó la gira del primer ministro por los países de sus aliados en Occidente y el anuncio de un cambio en la presidencia de Toyota a partir de abril.

1

Corea del Norte dispara un misil balístico al mar del Japón.

2

El emperador Naruhito, la emperatriz Masako y otros miembros de la familia imperial saludaron a los visitantes que acudieron al primer acto de Año Nuevo celebrado con público en los últimos tres años. La princesa Aiko también participó por primera vez.



El emperador Naruhito, a la izquierda, envía sus buenos deseos por el Año Nuevo al público congregado en el palacio imperial el 2 de enero de 2023. (© Jiji)

5

Las ventas de autos nuevos en Japón en 2022 cayeron un 5,6 % respecto al año anterior hasta los 4,2 millones. La escasez mundial de chips semiconductores contribuyó a que se alcanzara la cifra más baja desde 1977.

9

El primer ministro Kishida Fumio parte en una gira por cinco países: Francia, Italia, Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos. Regresa a Japón el 15 de enero.

10

China deja de emitir visados para los viajeros japoneses. Esta medida llega en apariencia en respuesta a la decisión de Japón de imponer mayores restricciones a la entrada de ciudadanos chinos en el país. No obstante, el 29 de enero vuelve a emitir visados para los ciudadanos japoneses.

11

La empresa textil Uniqlo anuncia que aumentará los salarios anuales de sus trabajadores a tiempo completo hasta un 40 % a partir de marzo. Con esto espera reducir la brecha entre los salarios de sus trabajadores en el extranjero y en Japón.

En una charla 2+2 en Washington en la que participan los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de Japón y los Estados Unidos, ambas partes publican un comunicado conjunto en el que se comprometen a “fortalecer la cooperación bilateral para el uso efectivo de las capacidades de contraataque de Japón en coordinación estrecha con los Estados Unidos”.

Takahashi Yukihiro, batería de la Yellow Magic Orchestra, fallece a causa de una neumonía por aspiración a la edad de 70 años. Fue fundador de la famosa banda pionera de la música electrónica junto con Hosono Haruomi y Sakamoto Ryūichi en 1978, y grabó numerosos éxitos con ella, entre ellos el tema Rydeen.

13

Yamagami Tetsuya es acusado formalmente por el asesinato con arma de fuego del ex primer ministro japonés Abe Shinzō en julio de 2022. Después de someterse a una evaluación psiquiátrica, se determina que está capacitado para asumir responsabilidades penales por sus actos.

14

El primer ministro Kishida se reúne con el presidente estadounidense Joe Biden. Ambos líderes acuerdan reafirmar la alianza de sus países.



El primer ministro Kishida Fumio y el presidente estadounidense Joe Biden estrechan sus manos en la cumbre celebrada el 14 de enero de 2023. (© AFP/Jiji)

16

Eisei presenta una solicitud ante el Gobierno de Japón para que se autorice el uso del fármaco Lecanemab, desarrollado para el tratamiento del alzhéimer. Este medicamento ya ha sido aprobado de urgencia por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.

17

Varios actos conmemorativos tienen lugar en la prefectura de Hyōgo por el 28.º aniversario del Gran Terremoto de Hanshin-Awaji de 1995.

De cara a las negociaciones salariales shuntō de este año con los sindicatos, la patronal Keidanren transmite a sus miembros que el aumento de los salarios es parte de su responsabilidad social debido al incremento de los precios.

18

El Tribunal Superior de Tokio desestima la apelación contra la sentencia del Tribunal del Distrito de Tokio por la que el expresidente de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) Katsumata Tsunehisa y otros dos ejecutivos de la empresa fueron hallados no culpables de negligencia en sus operaciones con resultado de muerte o lesiones. El tribunal afirma que podrían haber previsto el tsunami que provocó el accidente en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi.

19

El Premio Akutagawa es otorgado a Idogawa Iko por Kono yo no yorokobi yo y a Satō Atsushi por Arechi no kazoku. El Premio Naoki recae en Ogawa Satoshi por Chizu to kobushi y en Chihaya Akane por Shirogane no ha.

Japón registra un déficit comercial histórico de 20,0 billones de yenes en 2022 debido a la combinación de un yen débil, el aumento del precio de la energía y un crecimiento lento de las exportaciones.

20

El índice de precios al consumidor aumenta un 4,0 % en diciembre respecto al año anterior, su mayor incremento en 41 años.

22

El jugador de tenis en silla de ruedas Kunieda Shingo anuncia su retirada en su cuenta personal de Twitter. Kunieda logró un Golden Slam al ganar en cuatro torneos Grand Slam y en los Juegos Paralímpicos, y aún se situada todavía en lo más alto de las clasificaciones mundiales en el momento de su retirada.



Kunieda Shingo durante un torneo celebrado en Tokio el 19 de noviembre de 2022. (© Jiji)

23

En su discurso político en el primer día de la sesión ordinaria de la Dieta, el primer ministro Kishida afirma que quiere poner en marcha medidas sin precedentes para combatir el declive de la natalidad en Japón. Asimismo, pide a las empresas que suban los salarios para que los trabajadores puedan hacer frente al aumento de los precios.

TEPCO pide al Ministerio de Economía, Comercio e Industria una autorización para aumentar el precio de la electricidad en los hogares un 29,3 % a partir del 1 de junio. Las ayudas del Gobierno para mitigar el aumento de las tasas no cubrirían por completo dicha subida.

25

Japón vive sus nevadas más intensas en el presente invierno. La nieve bloquea carreteras y vías ferroviarias en muchas partes del país.



La autopista Shin-Meishin quedó bloqueada por la nieve en la prefectura de Mie el 25 de enero de 2023. (© Jiji)

26

Toyota Motor Corp. anuncia que Satō Kōji, de 53 años, será el sucesor de Toyoda Akio, de 66, en la presidencia de la empresa a partir del 1 de abril. Toyoda pasará a ser presidente de la Junta Directiva. Este cambio generacional es el primero que tiene lugar en la presidencia de Toyota en los últimos 14 años.



El actual presidente de Toyota, Toyoda Akio (a la derecha) junto a su sucesor, Satō Kōji (a la izquierda) en el centro de convenciones Makuhari Messe, en Chiba, el 13 de enero de 2023. (© Jiji)

27

El primer ministro Kishida anuncia que rebajará la clasificación de la COVID-19 a la categoría V a partir del 8 de mayo. Esta medida supone un cambio importante en la política gubernamental respecto a la pandemia. No habrá más restricciones para las personas infectadas o que hayan estado en contacto con alguien contagiado.

29

Aoyama Shūko y Shibahara Ena son derrotadas en la final femenina de dobles en el Abierto de Australia de tenis.

30

Toyota conserva su posición como mayor fabricante de autos del mundo en 2022, por delante de Volkswagen, a pesar del descenso interanual del 0,1 % hasta un total de 10,5 millones de autos vendidos en todo el mundo.

Nissan y Renault acuerdan mantener una alianza de capitales a partes iguales. Renault reducirá su participación en la empresa japonesa al 15 % respecto al 43,4 % para igualar la participación de Nissan en la empresa francesa.

31

El esquiador estadounidense Kyle Smaine, excampeón mundial de medio tubo, es una de las dos personal fallecidas en una avalancha ocurrida en Otari, en la prefectura de Nagano.

(Fotografía del encabezado: Takahashi Yukihiro, en el centro, charla con los otros dos miembros de la Yellow Magic Orchestra en Gijón, España, en junio de 2008. © Reuters.)