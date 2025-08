Cronología de julio de 2025

Cronología de Japón

Noticias

El fracaso de la coalición gobernante en su intento por conservar la mayoría en la Cámara de Consejeros y el acuerdo arancelario alcanzado con los Estados Unidos fueron dos de las noticias más comentadas en Japón en julio de 2025.

1

Los precios del suelo junto a las carreteras, una referencia para calcular los impuestos sobre herencias y donaciones, aumentaron un 2,7 % de media, registrando así su cuarto año consecutivo de incremento. Uno de los factores es el aumento de la demanda de viviendas y hoteles para visitantes internacionales en zonas urbanas y turísticas.

3

Se registra un terremoto de nivel 6 débil en la escala de intensidad sísmica en Akusekijima, en las islas Tokara, prefectura de Kagoshima. Más de 1.000 temblores con una intensidad sísmica de 1 o superior se producen entre el 21 de junio y el 3 de julio. El 4 de julio comienzan las evacuaciones voluntarias en la isla.

The Night of Baba Yaga (La noche de Baba Yaga), traducción al inglés de Sam Bett de la novela de Ōtani Akira Baba Yaga no yoru, gana el premio Dagger 2025 de traducción de novela negra y se convierte en el primer libro japonés que recibe este galardón.

6

El emperador Naruhito y la emperatriz Masako llegan a Mongolia para una visita que se extenderá hasta el 13 de julio. Durante su estancia, asisten a la ceremonia de inauguración del tradicional festival del deporte Naadam.



El emperador Naruhito, la emperatriz Masako y el presidente de Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh, de camino a una carrera de caballos en el festival del deporte Naadam el 12 de julio de 2025. (© Jiji)

9

La Fuerza Terrestre de Autodefensa comienza el traslado de sus aeronaves de transporte Osprey a la prefectura de Saga como parte de una medida para fortalecer la defensa de las islas Nansei de Japón, incluida Okinawa.

10

La Agencia Nacional de Policía anuncia un endurecimiento de las normas para convalidar las licencias de conducción emitidas en el extranjero por licencias para Japón. Los exámenes que los conductores deberán aprobar para obtener la licencia japonesa serán más difíciles, con 50 preguntas en lugar de las 10 de la actualidad, y se requerirá que se conteste de forma correcta el 90 % de ellas.

11

Japón y China comienzan las negociaciones sobre la reanudación de las exportaciones de carne de vacuno japonesa a China, suspendidas en 2001 debido a un brote de encefalopatía espongiforme bovina.

12

El equipo Blue Impulse de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón realiza una exhibición acrobática sobre el lugar de celebración de la Expo Osaka-Kansai 2025 los días 12 y 13 de julio. La expo suma más de 10 millones de visitantes desde su inauguración en abril.



Espectadores observan la exhibición de Blue Impulse en los cielos sobre la Expo Osaka-Kansai 2025 el 12 de julio de 2025. (© Jiji)

14

Tsuruho Yōsuke, del Partido Liberal Democrático, renuncia como presidente del Comité Presupuestario de la Cámara de Consejeros —la Cámara Alta— a raíz de un comentario realizado durante la campaña electoral el 8 de julio en el que afirmó que era “una suerte” que ocurriera un terremoto en la península de Noto.

15

Nissan anuncia que dejará de fabricar vehículos en su planta de Oppama, en Yokosuka, en la prefectura de Kanagawa, a finales del año fiscal 2027, y en la planta de Shōnan de su filial Nissan Shatai en Hiratsuka, Kanagawa, a finales del año fiscal 2026.

16

Un empleado japonés de Astellas Pharma, arrestado por las autoridades de China bajo la sospecha de espionaje, es condenado a tres años y seis meses de prisión.

Los premios Akutagawa y Naoki de literatura se declaran desiertos. Es la sexta vez que ocurre esto y la primera en los últimos 27 años.

El gigante canadiense de las tiendas de conveniencia Alimentation Couche-Tard anuncia que retira su oferta de compra de Seven & I Holdings.

18

La sucursal de Kanazawa del Tribunal Superior de Nagoya absuelve a Maekawa Shōji en la repetición de un juicio por el asesinato de una estudiante de secundaria en Fukui en 1986, alegando una falta de credibilidad en los testimonios de los testigos. Maekawa fue condenado anteriormente y cumplía una condena de prisión.



Maekawa Shōji sonríe durante una rueda de prensa después de la repetición del juicio en el que fue declarado inocente. (© Jiji)

20

La coalición gobernante del PLD y el Kōmeitō consigue solo 47 escaños en las elecciones a la Cámara de Consejeros, quedando por debajo de los 50 necesarios para conservar la mayoría. La coalición es ahora una minoría en ambas cámaras de la Dieta. El Partido Democrático para el Pueblo y el Sanseitō, fuerzas políticas más pequeñas, mejoran notablemente sus resultados.

21

Citando la necesidad de asumir la responsabilidad como líder del partido mayoritario para evitar una parálisis política, el primer ministro Ishiba Shigeru asegura que pretende continuar como presidente del PLD y como primer ministro. El 28 de julio reitera esto mismo en una reunión de diputados del PLD, a pesar de que le instan a dimitir.

22

La Compañía Eléctrica de Kansai (KEPCO) anuncia que reanudará estudios geológicos con el fin de construir un reactor de última generación en la central nuclear de Mihama, en la prefectura de Fukui.

Las negociaciones arancelarias entre Japón y Estados Unidos concluyen con un acuerdo. A partir del 1 de agosto, EE. UU. impondrá aranceles del 15 % a las importaciones japonesas (una rebaja respecto al anterior anuncio del 25 %). Los aranceles adicionales sobre los automóviles y las autopartes, que desde abril eran del 25 %, se reducen a la mitad; junto con el arancel básico del 2,5 %, ahora son del 15 %. Japón se compromete a realizar una enorme inversión de 550.000 millones de yenes en Estados Unidos y a abrir sus mercados del automóvil y del arroz.



Un mensaje del presidente de EE. UU., Donald Trump, en redes sociales sobre el acuerdo arancelario con Japón. (© Jiji)

25

El parque temático Junglia Okinawa abre en el norte de la isla principal de Okinawa. Ocupa unas 60 hectáreas y cuenta con un amplio bosque natural y 22 atracciones.



Una atracción con un dinosaurio en Junglia Okinawa. Fotografía tomada el 22 de julio de 2025. (© Jiji)

29

La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) anuncia que la retirada completa de los restos de combustible nuclear fundido del reactor número 3 de la central de Fukushima Dai-ichi no comenzará hasta el año fiscal 2037 como muy pronto. Esto podría retrasar el objetivo de finalización del desmantelamiento de la central para 2051, establecido conjuntamente por el Gobierno y por TEPCO.

30

A raíz de un terremoto de magnitud 8,7 en la costa de Kamchatka, Rusia, la Agencia Meteorológica de Japón emite alertas de tsunami para la costa del Pacífico desde Hokkaidō a la península de Kii, así como para las islas Izu y Ogasawara. Al principio se pronostica que la altura de los tsunamis será de hasta 3 metros; se observa un tsunami de 1,3 metros en Kuji, Iwate. Se producen importantes interrupciones en el transporte, incluyendo largas suspensiones del servicio en las líneas ferroviarias costeras.

La Agencia Meteorológica de Japón anuncia que la temperatura en Tanba, Hyōgo, alcanzó los 41,2 grados centígrados, estableciendo un nuevo récord de la temperatura más alta jamás registrada en Japón.

(Imagen del encabezado: desde la izquierda, el líder del Sanseitō Kamiya Shōhei, el primer ministro y líder del PLD Ishiba Shigeru, y el líder del Partido Democrático para el Pueblo, Tamaki Yūichirō. © Jiji.)