Cronología de agosto de 2025

Cronología de Japón

Noticias

Japón conmemoró el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y el primer ministro Ishiba Shigeru tuvo una apretada agenda diplomática en agosto de 2025.

1

Nintendo anuncia que sus ingresos para el período comprendido entre abril y junio de 2025 fueron de 572.300 millones de yenes, más del doble del total registrado en el mismo período del año anterior, debido a la fuerte demanda de la nueva consola Nintendo Switch 2 que salió a la venta el 5 de junio. La empresa vendió 5,8 millones de unidades hasta finales de junio. Los beneficios operativos de Nintendo en ese trimestre aumentaron un 4,4 % hasta los 56.900 millones de yenes y sus ganancias netas crecieron un 18,6 % hasta los 96.000 millones de yenes.

3

Yamashita Miyū gana el Abierto Británico de Golf femenino, su primer gran título internacional. Es la sexta mujer japonesa que gana uno de los principales torneos de golf fuera de Japón.



Yamashita Miyū con el trofeo del Abierto Británico de Golf el 3 de agosto de 2025. (© Glyn Kirk/AFP)

4

Un subcomité del Consejo Central del Salario Mínimo presenta un informe al ministro de Salud, Trabajo y Bienestar, Fukuoka Takamaro, en el que aconseja que el salario mínimo (sobre un promedio nacional) debe elevarse en un récord de 63 yenes en el año fiscal 2025. Si se adopta esta medida, el salario mínimo por hora superará los 1.000 yenes en todas las prefecturas por primera vez.

5

El primer ministro Ishiba Shigeru anuncia el fin de facto del sistema de reducción de la superficie para el cultivo de arroz con el objetivo de incrementar la producción para garantizar un suministro estable.

Australia elige una versión mejorada de los buques de la clase Mogami de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón para su futura flota de fragatas polivalentes. El Gobierno de Australia gastará 10.000 millones de dólares australianos (unos 950.000 millones de yenes) en 11 fragatas, y las tres primeras serán construidas en Japón.

6

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que, a 1 de enero, el número de ciudadanos japoneses se había reducido en 908.574 respecto al año anterior, hasta los 120.653.227.

Hiroshima conmemora el 80.º aniversario del bombardeo atómico de la ciudad por los Estados Unidos con una ceremonia a la que asiste el primer ministro Ishiba, supervivientes de la bomba atómica y sus familias, y representantes de países de todo el mundo.

10

El futbolista Kamamoto Kunishige fallece a los 81 años. Fue el máximo goleador del torneo olímpico de 1968 en Ciudad de México, donde Japón ganó la medalla de bronce.

12

Se celebra una ceremonia conmemorativa del cuadragésimo aniversario para recordar a las víctimas del accidente de un Boeing 747 de Japan Airlines en la prefectura de Gunma el 12 de agosto de 1985, en el que fallecieron 520 personas.

La primera parte de la trilogía Kimetsu no yaiba: mugen-jō-hen (“Kimetsu no yaiba: arco de la fortaleza infinita”) supera los 20.000 millones de yenes en taquilla en los primeros 25 días desde su estreno.

14

El maestro de la ceremonia del té Sen Genshitsu fallece a los 102 años. Después de ser entrenado como piloto kamikaze en la Segunda Guerra Mundial, trabajó por la paz a través de la ceremonia del té.

15

Japón conmemora el 80.º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial con una ceremonia en Tokio. En su discurso, el primer ministro Ishiba expresa “arrepentimiento” (hansei) por la guerra, siendo así el primer líder japonés que utiliza dicha expresión en los últimos 13 años.



El emperador Naruhito y la emperatriz Masako rinden homenaje a los fallecidos en la guerra durante la ceremonia del 15 de agosto en conmemoración del final de la Segunda Guerra Mundial, celebrada en Chiyoda, Tokio. (© Jiji)

16

Se celebra un partido entre los Gigantes de Yomiuri y los Tigres de Hanshin en memoria de la estrella Nagashima Shigeo, del primer equipo, que falleció en junio a los 89 años.



Las exestrellas de los Gigantes, Matsui Hideki (lanzador), Oh Sadaharu (bateador, a la izquierda), Takahashi Yoshinobu (en la posición del árbitro), Abe Shinnosuke (receptor) y Hara Tatsunori (bateador, a la derecha) participan en la ceremonia de lanzamiento inaugural en el estadio Tokyo Dome el 16 de agosto de 2025. (© Jiji)

La película Tabi to Hibi (cuyo título en inglés es Two Seasons, Two Strangers), del director de cine japonés Miyake Shō, gana el premio Leopardo de Oro en el Festival de Cine de Locarno.



Miyake Shō con el Leopardo de Oro en Locarno. (© Sipa USA via Reuters Connect)

20

El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca anuncia que extenderá la fecha límite para la venta de arroz de la reserva del Gobierno en contratos directos, que estaba fijada para finales de agosto. Alrededor de 100.000 toneladas del total contratado de 280.000 aún no se ha entregado a los minoristas.

La 9.ª Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África (TICAD 9, por sus siglas en inglés) comienza en Yokohama. La organiza el Gobierno de Japón con la participación de representantes de 49 países de África. El 22 de agosto, el último día, una declaración conjunta subraya la importancia del comercio multilateral. Durante la conferencia TICAD, Ishiba se reúne con los líderes de delegaciones de 34 países y organizaciones internacionales.



Una fotografía conmemorativa de los líderes y otros representantes previa a la TICAD en Yokohama. (© Jiji; pool photo)

23

El primer ministro Ishiba se reúne con el presidente surcoreano Lee Jae-myung en Tokio. Ambos líderes acuerdan promover unas relaciones estables y orientadas al futuro y fortalecer la cooperación trilateral con los Estados Unidos.



El presidente surcoreano Lee Jae-myung (a la izquierda) junto al primer ministro Ishiba Shigeru en Tokio. (© SOPA Images via Reuters Connect)

26

Nissan pone fin a la producción de su deportivo GT-R. Este icónico vehículo ganó popularidad en todo el mundo en el pasado, pero hizo frente a dificultades para cumplir con las regulaciones medioambientales.



El deportivo R35 GT-R de Nissan, que ha dejado de fabricarse. (Por cortesía de Nissan; © Jiji)

27

Mitsubishi anuncia su retirada de tres proyectos de energía eólica sobre el mar frente a las costas de las prefecturas de Akita y Chiba. La empresa afirma que no puede crear un plan de negocio viable debido a los crecientes costes. El Gobierno considera la energía eólica como importante para la descarbonización, por lo que esta decisión podría motivar un cambio en su estrategia energética.

Las temperaturas superaron los 35 ºC por décimo día consecutivo en el centro de Tokio, marcando una ola de calor histórica. El número total de días con temperaturas iguales o superiores a 35 ºC en lo que va del año llegó a 23, un récord absoluto para la capital.

Ōtani Shōhei comenzó el partido como lanzador y bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles frente a los Cincinnati Reds, logrando su primera victoria desde el montículo en poco más de dos años, desde la última vez que lo consiguió el 9 de agosto de 2023, cuando jugaba para Los Angeles Angels.

29

El primer ministro Ishiba celebra una cumbre con el primer ministro de la India Narendra Modi en Japón. Los líderes discuten el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad y la expansión de los lazos económicos bilaterales, incluido un acuerdo para trabajar de cara a la introducción de tecnología de vanguardia del Shinkansen japonés en el mercado del ferrocarril en la India. El 30 de agosto, suben juntos al Tōhoku Shinkansen para dirigirse a la prefectura de Miyagi, donde visitan una fábrica de semiconductores.



El primer ministro Ishiba, en el asiento del pasillo, y el primer ministro Modi a bordo del Tōhoku Shinkansen el 30 de agosto de 2025. (De la cuenta de X del primer ministro Ishiba Shigeru; © Jiji)

(Imagen del encabezado: el 5 de agosto, de cara al 80.º aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima, se prendieron linternas a lo largo del río Motoyasu, frente a la Cúpula de la Bomba Atómica. © Jiji.)