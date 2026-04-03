Cronología de marzo de 2026

Cronología de Japón

Noticias

Entre las principales noticias del pasado mes de marzo de 2026 estuvieron la reunión de la primera ministra Takaichi Sanae con el presidente estadounidense Donald Trump después de que EE. UU. e Israel lanzaran ataques militares contra Irán en febrero.

El conflicto con Irán genera incertidumbre en el sector energético

1

Las tres principales compañías navieras de Japón —Nippon Yūsen, Mitsui OSK Lines y Kawasaki Kisen— anuncian la suspensión de sus operaciones en el estrecho de Ormuz después de que los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán provocaran el inicio del conflicto y Teherán cerrase el estrecho. Japan Airlines cancela todos los vuelos entre Haneda y Doha (Catar) hasta el 3 de marzo.

2

Descubren los manuscritos de dos relatos cortos inéditos que Ōe Kenzaburō, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1994, escribió en sus inicios. El hallazgo se produce en la casa del antiguo casero del escritor.

3

El Gobierno solicita al municipio de Ogasawara que realice un estudio bibliográfico sobre la isla de Minamitorishima, en el Pacífico, como parte del proceso de selección de un emplazamiento para el almacenamiento definitivo de residuos altamente radiactivos procedentes de centrales nucleares. La isla es de propiedad estatal y no cuenta con residentes particulares.

4

El Tribunal Superior de Tokio confirma la sentencia del Tribunal de Distrito de Tokio por la que se ordena la disolución de la Iglesia de la Unificación. La iglesia pierde su condición de entidad religiosa en Japón y se inician los trámites para liquidar sus activos.

5

La empresa emergente Space One, con sede en Tokio, lanza su cohete Kairos n.º 3 desde su base en Kushimoto, Wakayama. No obstante, el lanzamiento fracasa.

6

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar aprueba de forma condicional la fabricación y comercialización de dos productos de medicina regenerativa que utilizan células iPS, en lo que supone una primicia mundial. Los productos aprobados son las láminas de músculo cardíaco ReHeart y Amchepry, para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson.

9

Los precios del petróleo se disparan hasta los 119 dólares por barril a medida que se agrava la situación en Oriente Medio, y el índice Nikkei cae 2.892 puntos, lo que supone la tercera mayor caída diaria de su historia.

10

El Gobierno decide modificar la Ley de Control de la Inmigración y Reconocimiento de Refugiados para crear el Sistema Electrónico Japonés para la Autorización de Viajes (JESTA, por sus siglas en inglés), con el fin de realizar un control previo de los visitantes internacionales antes de su entrada en Japón. El objetivo es poner en marcha el sistema durante el ejercicio fiscal 2028.

11

Se celebran actos conmemorativos cuando se cumplen quince años del Gran Terremoto del Este de Japón en las zonas afectadas por el tsunami. Unas 23.000 personas siguen desplazadas, tanto dentro como fuera de la prefectura de Fukushima, a causa del accidente ocurrido en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi.

12

Honda anuncia unas pérdidas previstas de hasta 690.000 millones de yenes para el ejercicio fiscal que finaliza en marzo, lo que supone su primer resultado negativo en un año completo desde su salida a bolsa. El mercado de los vehículos eléctricos se contrajo después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, revocara las políticas de fomento de este tipo de vehículos introducidas bajo el mandato de su predecesor, Joe Biden, y suavizara considerablemente la normativa medioambiental. Ante la necesidad de modificar su estrategia, Honda cancela el desarrollo de tres modelos de vehículos eléctricos que tenía previstos.

14

El presidente Donald Trump insta a Japón, Corea del Sur, China, Francia y el Reino Unido a enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz. El 17 de marzo se retracta y afirma que Estados Unidos no necesita ayuda.

Japón, anterior campeón del Clásico Mundial de Béisbol, cae derrotado ante Venezuela en Miami en los cuartos de final del torneo de 2026. Es la primera vez que Japón no logra clasificarse para las semifinales.

Japón concluye los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina con cuatro medallas (tres de plata y una de bronce). Es la primera vez que no logra ganar un oro desde los Juegos de Salt Lake City de 2002.



Los medallistas paralímpicos de Japón: Muraoka Momoka, dos medallas de plata en esquí alpino (© Reuters); Oguri Daichi, medalla de plata en snowboard (© FIS vía Reuters Connect); y Suzuki Takeshi, medalla de bronce en esquí alpino (© Reuters).

18

Un equipo internacional de investigación, del que forma parte el Instituto Yamashina de Ornitología, anuncia el descubrimiento de una nueva especie de ave en las islas Tokara, en Kagoshima, a la que ha bautizado como “mosquitero de Tokara”. La Phylloscopus tokaraensis es la primera especie de ave en Japón en recibir un nombre científico desde el rascón de Okinawa en 1981.



El mosquitero de Tokara en Nakanoshima, en las islas Tokara. (Fotografía tomada por Saitō Takema el 10 de junio de 2017; © Instituto Yamashina de Ornitología)

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria anuncia que los precios de la gasolina, a 16 de marzo, aumentaron en 29,0 yenes en comparación con la semana anterior, hasta un máximo histórico de 190,80 yenes por litro de media.

El matemático Hironaka Heisuke, profesor emérito de la Universidad de Kioto y ganador de la prestigiosa Medalla Fields en 1970, fallece a los 94 años.

19

Japón se une a Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos para manifestar su “disposición a contribuir a los esfuerzos pertinentes para garantizar la navegación segura” por el estrecho de Ormuz. Instan a Irán a que ponga fin a sus ataques con drones y misiles y cese de inmediato sus acciones que obstaculizan el tráfico marítimo comercial.

La primera ministra Takaichi Sanae se reúne con el presidente Donald Trump en Washington. Trump insta a Japón a que contribuya a garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Takaichi explica que existen limitaciones legales que restringen la capacidad de actuación de Japón y le pide comprensión. Ambos acuerdan una segunda ronda de inversiones japonesas en EE. UU., incluida la construcción de pequeñas centrales nucleares.

20

Son Masayoshi, presidente y director ejecutivo del Grupo SoftBank, anuncia planes para construir un gran centro de datos de inteligencia artificial en Ohio. La inversión inicial, incluyendo fondos externos, asciende a 500.000 millones de dólares (80 billones de yenes).



Son Masayoshi, director ejecutivo de SoftBank, en el centro, junto al secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, en el centro a la izquierda, y al secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, en el centro a la derecha, en la ceremonia de inauguración de una central eléctrica de gas en Ohio. (© Jiji)

21

Kirishima gana su tercer campeonato de sumo en el torneo de primavera en Osaka. Con esto alcanza el estatus de ōzeki.



Kirishima, en el centro, con los brazos alzados en su desfile de la victoria en Osaka el 22 de marzo de 2026. (© Jiji)

24

Toyota completa con éxito su oferta pública de adquisición sobre Toyota Industries, la empresa fundadora del grupo. El coste de la adquisición ascendió a un total de 5,9 billones de yenes, lo que la convierte en la mayor fusión o adquisición entre empresas japonesas hasta la fecha. Toyota Industries dejará de cotizar en bolsa.

25

Uniqlo se asocia con los Dodgers de Los Ángeles, por lo que el estadio del equipo pasará a llamarse oficialmente “Uniqlo Field at Dodger Stadium”.



Yanai Tadashi (tercero desde la izquierda), presidente y director ejecutivo de Fast Retailing, la empresa matriz de Uniqlo, posa para una foto conmemorativa junto al entrenador de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts (cuarto por la izquierda) y otras personas en Los Ángeles el 25 de marzo de 2026. (© Jiji)

26

El Gobierno comienza a liberar las reservas estatales de petróleo, en lo que supone la primera liberación de este tipo desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Se liberarán por etapas unos 8,5 millones de kilolitros, equivalentes a 30 días de consumo.

27

El fabricante de chips semiconductores Rohm, Toshiba y Mitsubishi Electric acuerdan iniciar conversaciones para fusionar sus negocios de fabricación de chips de potencia para vehículos eléctricos y centros de datos.

Sakamoto Kaori se proclama campeona mundial en la categoría individual femenina en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico celebrado en Praga, en su última competición antes de retirarse. Su puntuación total de 238,28 supone un nuevo récord personal, lo que le permite alzarse con su cuarto título mundial.



Sakamoto Kaori se muestra feliz después de completar su programa libre en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico celebrado en Praga el 27 de marzo de 2026. (© Yuan Tian vía Reuters Connect)

30

La Dieta aprueba un presupuesto provisional después de que el Gobierno haya desistido de sus intentos de aprobar el proyecto de ley de presupuestos para el ejercicio de 2026 antes de que finalice el año fiscal. Se trata de la primera vez que se recurre a un presupuesto provisional desde 2015.

(Imagen del encabezado: la primera ministra Takaichi Sanae charla con el presidente estadounidense Donald Trump en una cumbre en Washington. © Reuters.)