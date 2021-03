Nintendo se asocia con Niantic, creador de Pokémon Go, para desarrollar una aplicación de Pikmin

Noticias



FOTO DE ARCHIVO: Dos personas frente al logo de Nintendo en Tokio, Japón, el 13 de enero de 2017. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

Por Sam Nussey

TOKIO (Reuters) – Nintendo afirmó el martes que se ha asociado con el desarrollador de la aplicación de Pokémon Go, Niantic, para crear juegos de realidad aumentada y con la idea de lanzar uno basado en Pikmin este año.

Esta asociación podría insuflar vida a las ambiciones estancadas de Nintendo en el mercado de la telefonía móvil después de que la empresa tratara sin éxito de replicar el atractivo de Pokémon Go, que se convirtió en un fenómeno social que hizo que los jugadores tomaran las calles para “cazar” Pokémon utilizando sus teléfonos.

La primera adaptación para teléfonos de la saga Pikmin, en la que los usuarios dirigen hordas de unas criaturas parecidas a plantas para completar rompecabezas, está siendo desarrollada por el estudio en Tokio de Niantic, creado en 2018.

“La tecnología de realidad aumentada de Niantic ha hecho posible que podamos experimentar el mundo como si los Pikmin estuviesen viviendo ocultamente entre nosotros”, explicó el veterano creador de videojuegos de Nintendo Miyamoto Shigeru en un comunicado.

Niantic, cuya sede central está en San Francisco, lanzó una aplicación basada en Harry Potter en 2019, aunque no ha logrado el mismo éxito que Pokémon Go, que fue desarrollada junto a The Pokemon Company, una empresa afiliada a Nintendo, dejando a esta última con solo una pequeña proporción de los beneficios.

Los esfuerzos de esta empresa desarrolladora de videojuegos con sede en Kioto para expandirse más allá de las videoconsolas se vieron impulsados la semana pasada gracias a la apertura, aplazada anteriormente, del área de Super Nintendo World en el parque temático Universal Studios Japan de Osaka.

(Reportaje de Sam Nussey; Editado por Stephen Coates. Traducido al español por nippon.com)