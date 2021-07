Osaka dice sentirse renovada y preparada tras su victoria en los Juegos, la primera desde mayo

Noticias

Por Rozanna Latiff

TOKIO, 25 jul (Reuters) - Naomi Osaka dijo que se sentía renovada y preparada para jugar, tras una contundente victoria por 6-1 y 6-4 sobre la china Zheng Saisai en la ronda inicial de los Juegos de Tokio, su primera victoria desde que se tomó un descanso por motivos de salud mental hace dos meses.

La japonesa, cuatro veces campeona de torneos del Grand Slam, no jugaba un partido de competición desde el Abierto de Francia en mayo, cuando se retiró tras ser amenazada con la descalificación por saltarse las conferencias de prensa obligatorias después de los partidos por motivos de salud mental. También se retiró de Wimbledon.

Osaka dijo que agradecía haberse alejado de las pistas antes de los Juegos de Tokio, donde fue elegida para encender el pebetero olímpico en la ceremonia de apertura en la noche del viernes.

"Más que nada, estoy centrada en jugar al tenis", dijo en su primera comparecencia ante los medios de comunicación en más de dos meses.

"Jugar los Juegos Olímpicos ha sido mi sueño desde que era una niña, así que siento que el descanso que me tomé era muy necesario. Pero definitivamente me siento renovada y feliz de nuevo", agregó.

El regreso de Osaka a la competencia fue aclamado por el público japonés, que se deshizo en elogios tras su victoria.

"(Admiro) su naturaleza poderosa. No solo cuando juega, sino porque tiene sus propios principios, lo cual es maravilloso", dijo Yoshihiro Ohba, un oficinista de 63 años.

Osaka mostró un gran estado de forma contra Zheng, número 52 del ranking, y se llevó el primer set en solo 32 minutos.

En el segundo parcial, la jugadora de 23 años consiguió otro quiebre temprano, pero desperdició dos puntos de partido con el servicio de la china en el 5-3 antes de cerrar el encuentro.

BARTY, AFUERA

Por su parte, la australiana Ash Barty, número uno del mundo, cayó en la primera ronda ante la española Sara Sorribes Tormo por 6-4 y 6-3 en un encuentro decepcionarse en el que la flamante campeona de Wimbledon nunca se mostró cómoda.

"Un día realmente decepcionante", dijo Barty tras la derrota. "Estuve bastante errática. Pero estoy muy ilusionada con el dobles. (Aún tengo la oportunidad) de hacer que todos se sientan orgullosos".

Barty esperaba unirse a Steffi Graf (1988) y Venus (2000) y Serena (2012) Williams como las únicas mujeres que han ganado Wimbledon y el oro olímpico en individuales en el mismo año. Pero una muy floja actuación truncó su sueño con rapidez.

"No puedo ser más feliz. Mi sueño era venir a unos Juegos", contó Sorribes a la cadena española COPE. "Estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho y quiero seguir disfrutando de la experiencia. Vengo de una familia humilde y que mis padres me puedan ver hacer esto significa muchísimo".

(Reporte de Rozanna Latiff, reporte adicional de Sarah Aoyagi, editado en español por Daniela Desantis)













(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html