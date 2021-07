La tenista japonesa Osaka, eliminada en la tercera ronda de Tokio 2020

Noticias





Por Rozanna Latiff

TOKIO, 27 jul (Reuters) - La gran esperanza de Japón para el oro en el tenis, Naomi Osaka, fue derrotada el martes en la tercera ronda del torneo de tenis olímpico de Tokio 2020, tras lo cual reconoció que no había sabido afrontar la presión del momento.

La número dos del mundo fue eliminada por la checa Marketa Vondrousova por 6-1 y 6-4, en un resultado inesperado que supuso un golpe para las esperanzas de oro de Japón.

Estos Juegos habían supuesto el primer torneo de Osaka desde que se retiró de Roland Garros en mayo, cuando dijo que había estado sufriendo una depresión durante casi tres años.

Osaka dijo en mayo que no acudiría a las conferencias de prensa para concienciar a la gente sobre el bienestar mental de los jugadores, pero habló con los periodistas tras esta derrota.

"Definitivamente siento que hubo mucha presión, esta vez", dijo. "Creo que es quizás porque no he jugado antes en unos Juegos Olímpicos y para ser la primera vez fue un poco demasiado".

"Pero creo que estoy contenta con cómo he jugado... con tomarme ese descanso que he tenido. Me he tomado descansos largos antes y he conseguido hacerlo bien".

"Y no digo que lo haya hecho ahora, pero sí sé que mis expectativas eran mucho más altas de lo que fue mi resultado. Así que... creo que mi actitud no fue tan buena, pero no sabía cómo afrontar esa presión... así que ha sido lo mejor que podía hacer en esta situación".

EL torneo de tenis ha perdido sus dos favoritas del cuadro principal después de que la número uno del mundo y campeona de Wimbledon, Ash Barty, fuera derrotada en la primera ronda del domingo.

En cuartos de final, la checa se enfrentará a la española Paula Badosa o a la argentina Nadia Podoroska, que jugarán más tarde el martes.

(Traducido por Michael Susin)

