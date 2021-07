MERCADOS GLOBALES-Liquidación de tecnológicas en China golpea a las bolsas, retornos de deuda bajan

Noticias





Por Carolyn Cohn y Dhara Ranasinghe

LONDRES, 27 jul (Reuters) - Las bolsas globales caían el martes, en medio de una ola vendedora de tecnológicas de China que lleva tres días, mientras que los rendimientos reales de los bonos de Estados Unidos tocaron pisos históricos por las preocupaciones sobre el panorama económico al comienzo de una reunión de la Reserva Federal.

* El índice Hang Seng Tech de China se hundió casi un 8%, tocando su nivel más bajo desde que empezó a operar en julio de 2020 y perdiendo un 17% en tres días.

* Los grandes declives incluyeron a Meituan y Alibaba, ya que los inversores esperan que las unidades de reparto de alimentos de las empresas se vean afectadas por nuevas regulaciones que garantizan a los trabajadores beneficios por encima del salario mínimo.

* Las acciones selectivas de China cedieron un 3,53%, hasta su menor nivel del 2021, impactadas por las medidas regulatorias en los sectores de educación y propiedades.

* La marcada liquidación hacía mella en la confianza bursátil anteriormente optimista en otros países.

* Las acciones europeas bajaban un 0,37%, alejándose aún más de los máximos históricos recientes. El índice FTSE 100 de Reino Unido perdía un 0,43%, en tanto que el referencial de acciones globales cedía un 0,3%.

* El índice general de acciones de Asia-Pacífico de MSCI -que no incluye a Japón- declinaba un 1,94%, alcanzando su nivel más bajo desde diciembre.

* "Las valoraciones son ajustadas, pero no creo que las medidas estrictas de China contra las tecnológicas lleven a una venta masiva de acciones", dijo Christian Lenk, estratega de DZ Bank en Fráncfort.

* Los futuros del S&P 500 perdían un 0,22% después de que los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron en máximos históricos por segunda sesión consecutiva el lunes, debido al optimismo antes de la serie de resultados trimestrales de tecnológicas que se divulgan esta semana.

* Alphabet Inc, Apple Inc y Microsoft Corp publicarán resultados trimestrales a última hora del martes. Amazon Inc también entregará sus reportes esta semana.

* La Fed comienza su reunión de dos días el martes y los inversores se concentrarán en analizar el comunicado y una conferencia de prensa del presidente Jerome Powell que se realizará el miércoles.

* Los rendimientos de los bonos reales, o ajustados a la inflación, en las principales economías han caído en las últimas sesiones, un movimiento que los analistas atribuyen a la creciente preocupación por las perspectivas económicas luego de un aumento de casos de COVID-19 con nuevas variantes.

* El retorno de los valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS) a 10 años alcanzó el -1,147% <US10YTIP =RR> el martes, bajaba unos 4 puntos básicos en el día.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años caía 1,8 puntos básicos y los retornos del Bund alemán a 10 años cedían 1,9 puntos básicos, cerca de un mínimo de 5 meses y medio marcados el lunes.

(Reporte adicional de Sujata Rao en Londres y Alun John en Hong Kong. Editado en español por Marion Giraldo)

