Serbia reivindica su título olímpico de waterpolo, Australia derrota a Croacia

TOKIO, 27 jul (Reuters) - La actual defensora del oro olímpico de waterpolo masculino, Serbia, consiguió reivindicar su liderazgo en el segundo intento en Tokio 2020, con una victoria por 19-5 sobre Kazajstán en el Tatsumi Water Polo Center el martes.

Serbia, que perdió ante España en su primer partido, demostró ser demasiado fuerte para Kazajstán, con el veterano delantero centro Dusko Pijetlovic marcando el mayor número de tantos con cuatro goles.

Todos los jugadores serbios, excepto el portero Gojko Pijetlovic, el hermano mayor de Dusko, encontraron la red para llevar al campeón al quinto puesto del Grupo B. Los cuatro mejores equipos de cada grupo se clasifican para los cuartos de final.

"Se trata de ganar, pero aún tenemos que encontrar nuestro ritmo", dijo a la prensa el central serbio Stefan Mitrovic. "No estoy poniendo excusas, pero este año es quizás la competición más reñida de los últimos, no sé cuántos, Juegos Olímpicos".

Australia, derrotada por Montenegro en su primer partido, se recuperó con una victoria por 11-8 sobre Croacia, medallista de plata de los Juegos de Río, mientras que Hungría asestó a la anfitriona Japón su segunda derrota consecutiva.

Loren Fatovic, hijo del entrenador del combinado australiano, Elvis Fatovic, juega en la banda de Croacia.

El defensa central Richard Campbell anotó tres veces para Australia, mientras que el portero Anthony Hrysanthos hizo 10 paradas.

Italia, campeona del mundo, remontó un déficit de cuatro goles para empatar 6-6 con Grecia y Estados Unidos registró una impresionante victoria por 20-3 sobre Sudáfrica para tomar la delantera en el Grupo A.

España, que se ha convertido en uno de los equipos a batir en Tokio, encadenó a su victoria sobre Serbia una igualmente impresionante victoria por 8-6 sobre Montenegro, que la colocó en la cima del Grupo B.

El waterpolo, el deporte de equipo más antiguo de los Juegos Olímpicos, es uno de los eventos más exigentes físicamente en la competición. Los jugadores deben nadar, luchar y disparar, todo mientras jadean sin tocar el fondo de la piscina en partidos que duran 32 minutos.

"No es fácil", dijo el capitán de España Felipe Perrone. "No se trata sólo de cómo juegas, sino de cómo descansas, cómo comes y cómo te cuidas, porque es un torneo muy, muy largo".

El deporte es muy popular en Europa, especialmente en los países que formaban la antigua Yugoslavia, tres de los cuales llegaron a las semifinales en Río hace cinco años.

Montenegro terminó cuarto en los Juegos de Río, con Serbia ganando el oro y Croacia haciéndose con la plata.

Los tres países están en el mismo grupo que España, que no ha subido al podio desde que ganó el oro en los Juegos de Atlanta en 1996, pero ha impresionado en Tokio con su defensa ajustada y su ataque clínico.

(Reporte de Simon Jennings en Bengaluru, editado por Ed Osmond, traducido por Darío Fernández)

