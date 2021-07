Djokovic cae ante alemán Zverev, que definirá oro del tenis masculino ante el ruso Khachanov

Noticias

Por Rozanna Latiff

TOKIO, 30 jul (Reuters) -Las esperanzas de Novak Djokovic de convertirse en el primer hombre en completar el "Golden Slam" se vieron truncadas el viernes tras caer inesperadamente frente al alemán Alexander Zverev en las semifinales individuales de tenis de los Juegos de Tokio.

Zverev enfrentará en el partido por el título a Karén Khachanov, del Comité Olímpico Ruso, quien clasificó con una cómoda victoria por 6-3 y 6-3 sobre el español Pablo Carreño Busta.

La derrota del serbio por 1-6, 6-3 y 6-1 también puso fin a su sueño de ganar una medalla de oro olímpica en individuales, el único gran honor que faltaba en su larga lista de galardones.

El número uno del mundo llegaba a Tokio con la intención de conseguir el "Golden Slam" -ganar los cuatro "majors" y el oro olímpico en el mismo año- tras triunfar en el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon en 2021.

Djokovic, que ganó el bronce en individuales en los Juegos de Pekín 2008, parecía encaminarse a una victoria fácil el viernes cuando se adjudicó el primer set tras perder un solo juego y luego se puso en ventaja en la mitad del segundo.

Pero el número cinco del mundo Zverev, logró revertir la disputa, rompiendo y remontando ocho juegos seguidos para llevarse el set y tomar una ventaja dominante en el decisivo.

Zverev selló la victoria para convertirse en el primer alemán en llegar a una final olímpica de tenis desde que Tommy Haas ganó la plata en los Juegos de Sydney en 2000.

El ruso Khachanov, de 25 años y quien llegó a los cuartos de final de Wimbledon este mes, superó al español, número 11 del ranking, en una hora y 19 minutos en la pista central. Describió el partido como el punto culminante de un verano memorable.

"Juego al tenis para esos momentos, practico para este tipo de partidos y, cuando llegas a ellos, cuando dan sus frutos, es un puro placer estar aquí...", dijo. "(Es) el tipo de recuerdos que quedarán para siempre".

Khachanov sacó la artillería pesada, rompiendo el servicio del español en dos ocasiones y consiguiendo 12 golpes ganadores frente a sólo cuatro errores no forzados en el primer set.

Carreño Busta, que había derrotado al número dos del mundo, Daniil Medvedev, en los cuartos de final, no pudo responder a los duros golpes del ruso, dejándose un servicio a mitad del segundo set, para que Khachanov sellara después la victoria con una derecha ganadora.

"Hoy no ha sido mi mejor partido", dijo Carreño Busta. "Karén ha jugado de forma increíble, con mucha agresividad y un buen servicio. No me he sentido cómodo en la pista".

"Tendré otra oportunidad de ganar una medalla, así que también es un papel importante para mí. Así que necesito estar de nuevo al 100% para jugar mañana".

(Reporte de Rozanna Latiff. Editado en español por José Muñoz y Daniela Desantis)

















(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html