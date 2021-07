Biles explica sus problemas, pero no aclara si seguirá participando en pruebas de gimnasia en Tokio

Noticias





Por Elaine Lies y Gabrielle Tétrault-Farber

TOKIO, 30 jul (Reuters) - La gimnasta estadounidense Simone Biles explicó el viernes sus dificultades para competir, días después de abandonar las pruebas por equipos y el all-around femenino en los Juegos de Tokio, pero no aclaró si participará en más pruebas individuales.

Biles sorprendió al mundo el martes cuando realizó un salto decepcionante al comienzo de la final por equipos femenina y luego se retiró, diciendo más tarde que había perdido el rumbo. El equipo de Estados Unidos ganó posteriormente la medalla de plata.

"Es sinceramente petrificante intentar mostrar una habilidad pero no tener la mente y el cuerpo sincronizados", escribió Biles en Instagram, en lo que parecía ser una serie de respuestas a preguntas de los seguidores, señalando que había tenido períodos similares antes.

Consultada si la situación era peor en un determinado aparato, dijo: "Nunca se había trasladado a las barras y la viga para mí, era estrictamente en el suelo y el caballete. Imagínate, los dos más temibles". "Pero esta vez es literalmente en todas las pruebas".

Biles alegó problemas de salud mental tras retirarse del all-around, en el que su compañera Sunisa Lee ganó el oro. La atención se centra ahora en si competirá en las pruebas individuales de viga, suelo, barras asimétricas y salto para las que se clasificó.

Estas pruebas comienzan el domingo con el salto y las barras asimétricas.

Biles habló de lo sucedido el martes y dijo que los incidentes de desorientación habían comenzado aleatoriamente la mañana siguiente a las pruebas preliminares. No dio más detalles, pero dijo que no sabía cuánto tiempo podía tardar en mejorar.

También pareció defenderse de las acusaciones de que se había rendido. "No tuve una mala actuación y renuncié. He tenido muchas malas actuaciones a lo largo de mi carrera y he terminado la competencia", escribió.

"Simplemente me perdí tanto que mi seguridad estaba en riesgo, así como la medalla por equipos. Por lo tanto, las chicas dieron un paso adelante, continuaron en el resto de la competencia y ganaron la plata".

Después de la competición por equipos, Biles dijo que necesitaba dar un paso atrás por su salud física y mental, citando el estrés reciente.

(Reporte de Elaine Lies, editado en español por Daniela Desantis)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html