Venezolano Daniel Dhers gana medalla de plata para Venezuela en BMX freestyle

Por Martyn Herman

TOKIO, 1 ago (Reuters) - El ciclista Daniel Dhers ganó el domingo una medalla de plata para Venezuela en BMX freestyle, mientras que la ex chef británica Charlotte Worthington se convirtió en la primera campeona olímpica en el Parque Deportivo Urbano de Ariake.

El favorito de la competencia masculina, el australiano Logan Martin, superó al veterano Dhers en lo más alto del podio, donde el británico Declan Brooks ocupó el tercer lugar.

"Íbamos por el oro, no se pudo, hice todo lo que pude. Estoy demasiado feliz, no me lo puedo creer (...) Soy el corredor más viejo aquí por como 10 años (...) Sé lo que significa para Venezuela", dijo Dhers en un video en sus redes sociales.

Worthington, de 25 años, se recuperó de una caída en la primera de sus dos carreras en la final, en un parque de BMX muy caluroso, pero produjo una sensacional variedad de trucos en la segunda tanda para dispararse a lo más alto de la clasificación con una puntuación de 97,50.

La favorita estadounidense Hannah Roberts, que obtuvo una puntuación de 96,10 en su primera carrera y parecía encaminada a ganar el oro, no pudo mejorar en su segunda carrera y tuvo que conformarse con la plata. La suiza Nikita Ducarroz se hizo con el bronce.

El australiano Martin salió disparado de las rampas para marcar 93,30 en su primera carrera y eso le bastó para el oro.

"No tengo palabras. Esto es una locura. Ha sido un viaje tan largo para llegar hasta aquí", dijo a la prensa el campeón mundial de 27 años, que construyó un parque de BMX en su jardín trasero.

Mientras que la victoria de Martin era esperada, Worthington no era considerada la favorita a la medalla de oro, ya que solo se dedicó al BMX en serio en 2017 mientras trabajaba en la cocina de un restaurante mexicano en su Manchester natal.

"Estoy en la luna. Todavía estoy sentada aquí esperando a despertarme", dijo Worthington. "Parece un sueño".

El BMX freestye debutaba en los Juegos después de haber sido votado para ingresar al programa olímpico el programa en 2017.

