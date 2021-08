McKeon consigue récord de séptima medalla en la piscina de Tokio, Dressel logra doblete en el sprint

Noticias

Por Simon Evans

TOKIO, 1 ago (Reuters) - La australiana Emma McKeon se convirtió el domingo en la primera nadadora en ganar siete medallas en una edición de los Juegos Olímpicos tras completar el doblete del sprint con la victoria en los 50 metros libres y luego sumar otro oro en el relevo de los 4x100 mts medley.

Por su parte, Caeleb Dressel confirmó su dominio en la natación de velocidad masculina, al imponerse en los mts 50 libres para sumarlo a su oro en los 100 mts y conseguir su quinta medalla en los Juegos, mientras el equipo de Estados Unidos se impuso en el relevo masculino.

Estados Unidos se llevó más alegrías con Robert Finke, que completó el doblete en las pruebas de distancia al ganar los 1.500 libres tras quedarse con el oro en los 800.

Estados Unidos terminó la competición de natación de Tokio con 11 medallas de oro, cinco menos que en Río 2016 y Londres 2012. Australia ganó nueve, su mayor número de oros en natación en unos Juegos, y mientras que Gran Bretaña se fue con cuatro oros como parte de un récord de ocho preseas.

McKeon, que sumó cuatro oros en Tokio, nadó el tramo de mariposa como parte del cuarteto de Australia en el relevo de medley, en el que el magnífico tramo final de Cate Campbell llevó a Estados Unidos a quedarse con la plata.

Con ello, McKeon se unió a Michael Phelps, Mark Spitz y Matt Biondi como los únicos nadadores que han ganado siete medallas en unos Juegos. La gimnasta rusa Maria Gorokhovskaya, en 1952, es la única mujer que ha ganado la misma cantidad de preseas en cualquier otro deporte.

Phelps tiene el récord en natación con ocho medallas ganadas tanto en Atenas 2004 como en Pekín 2008.

"Miro a quienes me han precedido y me impresiona y me inspira lo que han hecho, pero nunca me he fijado en las estadísticas del medallero", dijo McKeon. "Es un honor porque sé que he trabajado mucho para ello".

En los 50 mts libres, McKeon superó a la sueca Sarah Sjoestroem, que se llevó la plata, y a la danesa Pernille Blume, campeona de la distancia en Río, quien se quedó con el bronce.

FANTÁSTICO

Por su parte Dressel, campeón de los 100 metros libres y mariposa, completó su doblete en las pruebas de velocidad con un enorme margen de 0,48 segundos sobre el francés Florent Manaudou, ganador de la medalla de oro en Londres y de la plata en Río. El brasileño Bruno Fratus quedó tercero.

El estadounidense de 24 años nadó la etapa de mariposa que definió la victoria de su equipo en el relevo de medley para dar paso a Zach Apple, que arrasó en la etapa de estilo libre para alcanzar el primer puesto.

Gran Bretaña se quedó con la plata, para asegurar sus Juegos más exitosos en la piscina, e Italia con el bronce.

"Es fantástico", dijo Dressel al reflexionar sobre sus Juegos. "Es un momento muy especial. Estoy muy orgulloso de mí mismo".

Finke repitió su éxito de los 800 mts libres con la victoria en los 1500, lo que le dio su segundo oro en Tokio. Sus últimos 50 metros fueron casi dos segundos más rápidos que los del alemán Florian Wellbrock, que lideraba la prueba hasta la última parte.

(Reporte de Simon Evans, reporte adicional de Martin Petty. Editado en español por Javier Leira)













