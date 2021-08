El japonés Kubo listo para dar el ‘150 %’ contra España en la semifinal olímpica de fútbol

Noticias





Por Michael Church

TOKIO, 2 ago (Reuters) - Takefusa Kubo ha sido decisivo en el esfuerzo de Japón por conseguir una medalla olímpica, y ahora el prometedor centrocampista está dispuesto a recordar al fútbol español por qué tiene fascinados a los clubes más importantes del país.

El joven de 20 años liderará a los anfitriones del torneo en su encuentro de semifinales con España el martes, con el objetivo de conseguir a Japón su primera medalla en el torneo masculino desde que consiguieran el bronce en los Juegos de 1968 en Ciudad de México.

Pero Kubo, del Real Madrid, tendrá otras preocupaciones en mente, aparte de poner fin a una sequía de medallas de 53 años, al enfrentarse a la nación que ha marcado su carrera futbolística.

“Desde el sorteo, siempre supe que si llegábamos, nuestra semifinal iba a ser contra España”, dijo tras la victoria de Japón en cuartos de final contra Nueva Zelanda en la tanda de penaltis.

“Hasta ahora me lo he tomado con un poco de calma, pero ahora es cuando voy dar el 100 %, no, el 120 %, el 150 %. Llevaré a mi equipo hacia la victoria”.

El compromiso de Kubo con la causa japonesa llega después de pasar gran parte de la última década en España.

Se trasladó a la afamada academia de La Masía del Barcelona a los 10 años, pero se vio obligado a regresar a Japón cinco años más tarde, después de que el club fuera declarado culpable de incumplir la normativa sobre fichajes de jugadores jóvenes.

Pasó por el FC Tokio y el Yokohama F Marinos de la liga japonesa antes de regresar a España poco después de cumplir los 18 años.

Sin embargo, en lugar de fichar por el Barcelona, como se esperaba, el Real Madrid se lanzó a por Kubo.

En su regreso al fútbol español, su estado de forma no ha sido tan bueno como se esperaba. Todavía no ha jugado con el primer equipo del Madrid y, en cambio, ha sido cedido al Real Mallorca, al Villarreal y al Getafe.

Ninguna de esas cesiones ha dado mucho resultado, lo que aumenta la motivación de Kubo para causar una buena impresión contra los españoles el martes.

Después de haber dejado huella en este torneo al marcar el primer gol en las tres victorias de Japón en la fase de grupos, Kubo se ha puesto en contacto con sus conocidos dentro de la plantilla de Luis de la Fuente para aumentar la expectación.

(Reporte de Michael Church, editado por Shri Navaratnam, traducido por José Muñoz)

