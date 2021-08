La boxeadora revelación Irie gana el primer oro olímpico en boxeo femenino para Japón

Noticias





TOKIO, 3 ago (Reuters) - La japonesa Sena Irie, que se autodenomina "poco atlética", derrotó el martes a la campeona mundial de peso pluma, la filipina Nesthy Petecio, y se hizo con el oro olímpico por decisión unánime, lo que supuso la primera medalla del país anfitrión en el boxeo femenino.

La estudiante universitaria de 20 años se mostró ligera de pies mientras acribillaba a Petecio con golpes cortos y culminaba el tercer asalto con una convincente combinación.

Sin embargo, la mujer apodada "Irie-wani" -cocodrilo de agua salada en japonés- dijo que no es una atleta natural, y añadió que espera que su victoria anime a otras personas que se sienten carentes de talento para el deporte.

"No se me dan bien los deportes, así que creo que puedo mostrar a los niños que no son deportistas que pueden conseguir algo si no se rinden", dijo a los periodistas.

Tanto ella como Petecio derramaron lágrimas en el podio, y la filipina parecía estar abrumada por la emoción mientras apretaba su medalla de plata contra su pecho.

"Antes de darme cuenta, estaba en el podio y sonaba el himno nacional. De alguna manera me había convertido en la número 1 del mundo y se me saltaron las lágrimas", dijo Irie.

Petecio, que era la favorita, también consiguió la primera medalla para su país en el boxeo femenino. Dedicó el combate a sus entrenadores, así como a la memoria de una amiga fallecida, y añadió que estaba orgullosa de formar parte de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT, por sus siglas en inglés).

La italiana Irma Testa y la británica Karriss Artingstall obtuvieron el bronce.

En el boxeo masculino, el mejor peso pesado, Muslim Gadzhimagomedov, del Comité Olímpico Ruso, pasó a la final tras superar a David Nyika, de Nueva Zelanda.

El peso pluma estadounidense Duke Ragan venció al ghanés Samuel Takyi para llegar a la final.

(Reporte de David Dolan; Edición de Michael Perry; Traducido por José Muñoz)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html