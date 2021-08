Las estrellas de salto en trampolín de China ganan oro y plata en plataforma de 10 metros

Noticias

Por Yuki Nitta y Richa Naidu

TOKIO, 5 ago (Reuters) - La superestrella china de los saltos en trampolín, Quan Hongchan, de 14 años, se adjudicó el jueves el oro en la plataforma femenina de 10 metros con una puntuación casi perfecta en los Juegos de Tokio, dejando la medalla de plata para su compañera de equipo Chen Yuxi.

China ha conseguido el oro en todas las pruebas de trampolín femenino desde los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Quan, cuya medalla se veía enorme en sus 143 centímetros de estatura, hizo un gran debut internacional en el Centro Acuático de Tokio, dominando los clavados durante toda la competición.

En su segundo y cuarto salto de cinco rondas, Quan obtuvo un 10 perfecto de los siete jueces al entrar limpiamente en el agua.

Su actuación fue recibida con una sonora ovación por parte de los espectadores, entre los que se encontraban Shi Tingmao y Xie Siyi, quienes ganaron sus propios oros en salto de trampolín en Tokio y agitaban frenéticamente la bandera china.

Quan, que obtuvo un total de 466,20 puntos, se convirtió en la segunda mujer más joven en ganar el oro en la prueba, después de su compatriota Fu Mingxia, que triunfó con 13 años en los Juegos de Barcelona de 1992.

Quan dijo que sus padres le habían dicho "que no estuviera nerviosa, que no importaba si conseguía una medalla o no y que fuera yo misma".

"Esas palabras me ayudaron mucho", relató Quan, quien agregó que tenía previsto comer latiao, un popular aperitivo callejero chino, para celebrar el triunfo.

Chen, que consiguió el oro con Zhang Jiaqi en la plataforma de 10 metros sincronizada en Tokio, terminó segunda con 425,40 puntos.

"Estaba muy emocionada. Sentí que todos mis esfuerzos habían valido la pena", dijo la joven de 15 años. "Aunque no sea la campeona, la medalla de plata significa mucho para mí", añadió.

Melissa Wu, de Australia, se colgó el bronce con 371,40 puntos, y dijo que estaba increíblemente orgullosa de sí misma y que admiraba a sus rivales.

"Siempre he admirado a todas las clavadistas chinas", dijo Wu. "Definitivamente intento emular su ética de trabajo y estoy muy contenta de que ellas también hayan tenido una actuación realmente buena hoy".

