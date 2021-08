Nadal se retira del Master de Toronto de tenis por persistente lesión de pie

Noticias





10 ago (Reuters) - El español Rafael Nadal, número cuatro del mundo, dijo el martes que se había retirado del evento en cancha dura Masters 1000 de Toronto debido a un persistente dolor en su lesionado pie izquierdo.

La lesión dejó al 20 veces campeón de torneos de Grand Slam fuera de Wimbledon y los Juegos Olímpicos de Tokio este año y jugó un rol en su sorpresiva eliminación en tercera ronda en el Abierto de Washington la semana pasada.

"He tenido este problema durante un par de meses, como la gente sabe", dijo Nadal, cinco veces ganador del evento que fue cancelado el año pasado debido a la pandemia de COVID-19. "Por supuesto, no es una situación feliz después de todo el éxito que tuve aquí en Canadá, no poder jugar este año después de perderme un año".

Nadal afirmó que la decisión fue difícil, pero agregó que lo más importante era mejorar para poder volver a disfrutar su tiempo en la cancha.

"Hoy, con este dolor, no puedo disfrutarlo, y realmente no creo que tenga la oportunidad de luchar por las cosas por las que realmente necesito luchar", dijo.

Nadal ha dicho que ha estado lidiando con un problema recurrente en el pie desde 2005, que regresó en Roland Garros este año, donde cayó ante el eventual campeón Novak Djokovic en las semifinales antes de decidir no participar en dos de los eventos más importantes del año.

Nadal ahora centrará su atención en ponerse en forma antes del Abierto de Estados Unidos en Nueva York. "Tenía muchas ganas de jugar aquí, pero ahora es el momento de tomar una decisión, y esta es, lamentablemente, la decisión que he tomado, y probablemente en los próximos días vamos a saber más", dijo.

Segundo favorito, Nadal, será reemplazado en el cuadro principal por el "perdedor afortunado" y compatriota Feliciano López.

(Reporte de Rory Carroll en Los Ángeles; Editado en Español por Manuel Farías)

