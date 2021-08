El campeón olímpico de ciclismo Carapaz montará una bicicleta dorada en la Vuelta

Noticias





12 ago (Reuters) - El campeón olímpico de ciclismo en ruta, el ecuatoriano Richard Carapaz, correrá la Vuelta a España con una bicicleta pintada de color oro para celebrar su victoria en Tokio.

Su equipo Ineos Grenadiers desveló el jueves la nueva pintura de su bicicleta Pinarello, antes del inicio de la Vuelta a España este fin de semana desde Burgos.

Carapaz, antiguo vencedor del Giro de Italia, protagonizó una sensacional remontada en la carrera olímpica en ruta, al imponerse en solitario en el Fuji Speedway tras dejar atrás a sus rivales.

Se convirtió en el segundo ecuatoriano en ganar un oro olímpico, después de Jefferson Pérez en los 20 km marcha de Atlanta 1996.

Carapaz será uno de los tres líderes del equipo Ineos, junto con el colombiano Egan Bernal y el británico Adam Yates.

"Es cierto que tenemos varias opciones para la general, pero será la carretera la que ponga a cada uno en su sitio", dijo Carapaz en rueda de prensa.

Carapaz dijo que si no puede disputar la clasificación general su próximo objetivo será una victoria de etapa.

"Aún no he ganado etapas en la Vuelta, espero que este año me llegue la ocasión", dijo. "Es algo que intentaré, pues es otro de mis objetivos".

(Reporte de Martyn Herman; Editado por Toby Davis; Traducido por Darío Fernández)

