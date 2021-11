REACCIONES-Qué dicen los inversores sobre la nueva variante del virus

Noticias





LONDRES, 26 nov (Reuters) - Los índices bursátiles de Wall Street caían en la apertura tras el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos, los rendimientos del Tesoro bajaron y el petróleo tocó mínimos de dos meses, ya que el temor a una variante del coronavirus posiblemente resistente a las vacunas hizo que los inversores corrieran hacia activos seguros.

Países asiáticos y europeos se apresuraron a endurecer las restricciones el viernes después de que se detectó en Sudáfrica una nueva variante del coronavirus, posiblemente resistente a las vacunas, y Singapur y la India anunciaron controles fronterizos más estrictos y pruebas más rigurosas.

EDWARD MOYA, ANALISTA SENIOR DE MERCADOS DE OANDA

"Después de las minutas de la Fed parece que todo el mundo esperaba una reducción acelerada de la compra de bonos de la Fed. Si seguimos viendo una mayor difusión de esta nueva variante, se podría empezar a ver que se argumenta que no, que tenemos que salir gradualmente del estímulo aquí y que no estamos completamente seguros de cómo aguantarán las vacunas contra esto y posiblemente más variantes en el futuro, ya que no estamos cerca de vacunar al resto del mundo".

"Lo que realmente ha complicado el día de hoy es que tenemos un día de vencimiento de opciones y condiciones extremadamente ligeras de negociación, así que creo que en última instancia, cuando todo el mundo esté de vuelta la próxima semana, si esta preocupación por la variante sigue dominando las noticias, comenzaremos a ver como se reanudan las compras de dólares para refugio".

GREG BASSUK, DIRECTOR GENERAL DE AXS INVESTMENTS PORT CHESTER

"El resultado final es que esto demuestra que el COVID sigue siendo la narrativa de los inversores, gran parte del movimiento de hoy está impulsado por la variante sudafricana. Hemos hablado de cuatro o cinco factores que han impulsado la actividad de los últimos dos meses -temores de inflación, algunos datos económicos, la política de la Fed-, pero lo que hemos visto en el último año es que los grandes acontecimientos respecto del COVID han terminado eclipsando algunos de esos otros factores en un grado sustancial y eso es lo que está impulsando la actividad del mercado de hoy".

"A largo plazo, somos muy alcistas en cuanto a que las acciones tendrán un recorrido mucho más largo hasta 2022, con la reapertura de la economía y la mitigación de los problemas de la cadena de suministro. Pero una cosa que hemos visto que ha sido consistente en el último año y medio ha sido algunos de estos impactos o desarrollos más exagerados con respecto al COVID realmente han sido lo que ha sacudido los mercados en mayor medida".

JACK ABLIN, DIRECTOR DE INVERSIONES DE CRESSET CAPITAL MANAGEMENT

"Es bastante sorprendente que el miércoles se publicaran noticias económicas tan sólidas. Creo que hay algo en esto, obviamente vale la pena investigarlo. Creo que las últimas noticias que hemos oído es que han detectado esta variante en Bélgica, así que no se trata de algo aislado en Sudáfrica. En principio, diría que la tasa de vacunación en Sudáfrica es muy baja y probablemente sea un terreno fértil para estas variantes. Sin duda, hay que seguir vigilando. Lo que vayamos a ver hoy va a ser exagerado sólo por la falta de liquidez".

"Ciertamente, requiere un mayor estudio y una mayor observación, pero mi primera reacción es que todo lo que vamos a ver hoy es exagerado, por lo que si acabamos bajando mucho, probablemente se convierta en una oportunidad de compra".

BIPAN RAI, JEFE NORTEAMERICANO DE ESTRATEGIA DE DIVISAS DE CIBC

Cuando se dice "soltar el riesgo", significa básicamente que los mercados están cerrando posiciones largas y una de las operaciones más populares en las últimas semanas ha sido estar largo de dólares estadounidenses, y creo que la cuadratura de eso está realmente detrás del movimiento del dólar de hoy. No creo que sea ningún tipo de indicación de que el dólar haya perdido su condición de refugio".

"Parece que estas noticias sobre el miedo, llamémoslo así porque no tenemos un nombre para ello, están desencadenando muchas tendencias de aversión al riesgo en los mercados".

BRIAN JACOBSEN, ESTRATEGA DE INVERSIONES SENIOR, ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS

"Al igual que el virus, esto podría ser algo que nunca desaparece del todo. Simplemente aprendemos a vivir con él y a manejarlo. No es el virus en sí lo que teme el mercado, sino las reacciones políticas al virus. Si hay nuevas restricciones o mayores restricciones a la actividad, podríamos ver algunos efectos en la próxima semana y mes. Algunos países, como Estados Unidos y el Reino Unido, podrían no reaccionar tanto como países como China, con su estrategia de cero-COVID. Justo cuando parecía que las cadenas de suministro se estaban curando, esto podría causar algunos contratiempos".

PETER RUTTER, JEFE DE RENTA VARIABLE DE ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT

"Estas noticias están poniendo el freno de mano a los mercados. Podría ser el momento en el que la gente considere que la recuperación económica y la subida de tasas han descarrilado. Lo que tenemos es una gran entrada de incertidumbre en lugar de algo material, pero a los mercados no les gusta eso".

"El hecho mismo de que no sepamos, es lo que preocupa al mercado. Hay una gran variedad de resultados posibles. Podríamos tener graves confinamientos o no tenerlos y una economía en auge".

STEEN JAKOBSEN, DIRECTOR DE INVERSIONES DE SAXO BANK

"Una nueva ola de COVID está llevando a los inversores a volar hacia la seguridad, provocando que los rendimientos caigan aproximadamente 10 puntos básicos en toda la curva de rendimiento de Estados Unidos. Sin embargo, esperamos que el repunte de los bonos sea efímero por varias razones. En primer lugar, el mercado ha aprendido a través de tensiones anteriores que el COVID es temporal. En segundo lugar, una renovación de las medidas de bloqueo empeoraría los cuellos de botella de la cadena de suministro, introduciendo aún más presiones inflacionistas en la economía. Por lo tanto, es necesario que los bancos centrales dejen de estimular la demanda, manteniendo intacto el reciente sesgo agresivo de la Fed.

ESTRATEGAS DE SCOTIABANK

"Teniendo en cuenta que el COVID apenas se ha contenido a en el mundo a estas alturas y que aún no sabemos si esta nueva variante, con todas sus mutaciones, es una amenaza mayor, la reacción del mercado parece un poco excesiva".

"Pero los inversores son propensos a disparar primero y preguntar después, y a no interponerse en el camino de este tipo de salida de posiciones. El proceso puede tener un poco más de recorrido. Recordemos que las tendencias estacionales para el dólar estadounidense tienden a volverse más negativas en diciembre; la volatilidad del mercado podría ser el tipo de cobertura que los mercados necesitan para aligerar el posicionamiento (de las tasas y del dólar) ahora y reevaluar las perspectivas en enero".

SUSANNAH STREETER, ANALISTA SENIOR DE INVERSIONES Y MERCADOS, HARGREAVES LANSDOWN

"El miedo se ha apoderado de los mercados financieros con el sector de los viajes volando hacia otra violenta tormenta, tras el descubrimiento de una nueva cepa de COVID que podría ser mucho más contagiosa y podría hacer que las vacunas fueran menos eficaces".

PETER CHATWELL, DIRECTOR DE ESTRATEGIA MULTIACTIVA DE MIZUHO INTERNATIONAL

Los confinamientos europeos, por sí solos, habrían supuesto un débil crecimiento del PIB en el cuarto trimestre, pero un repunte en el primero. Estados Unidos, Reino Unido y Asia no parecen afectados por el problema de Europa. Si la nueva variante cumple con su potencial (usurpando a Delta y reduciendo la eficacia de las vacunas), debemos pensar en un crecimiento del PIB globalmente moderado o plano en el cuarto y primer trimestre. La eficacia de la vacuna determinará la gravedad de los confinamientos y, por tanto, si esto se convierte en otra recesión.

(Reporte de Saikat Chatterjee y Sujata Rao en London, Tom Westbrook en Sídney y Kevin Buckland y Hideyuki Sano en Tokio; Editado en español por Javier López de Lérida)

