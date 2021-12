Australia se suma al boicot diplomático a los Juegos de Invierno de Pekín

Noticias





SÍDNEY/PEKÍN, 8 dic (Reuters) - Australia se unirá a Estados Unidos en su boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, según declaró el miércoles el primer ministro del país, Scott Morrison, mientras otros aliados sopesaban medidas similares para protestar por el historial en materia de derechos humanos de China.

Estados Unidos ha dicho que los miembros de su Gobierno no acudirán a los Juegos de Invierno de Pekín debido a las "atrocidades" de China en materia de derechos humanos, apenas unas semanas después de las conversaciones mantenidas entre las dos mayores economías del mundo destinadas a aliviar sus tensas relaciones.

China dijo que Estados Unidos "pagará el precio" de su decisión y advirtió de que tomará contramedidas en respuesta, pero no dio detalles.

Morrison dijo que la decisión del miércoles se debe a las dificultades encontradas por Australia para reabrir los canales diplomáticos con China a fin de discutir presuntos abusos de los derechos humanos en la lejana región occidental de Xinjiang, así como a las medidas de Pekín contra las importaciones australianas.

Al anunciar la decisión, Morrison dijo que Pekín no respondió a varias cuestiones planteadas por Canberra, incluidas las acusaciones de abusos de derechos.

"Por tanto, no es sorprendente que los miembros del Gobierno australiano no vayan a China para esos Juegos", dijo Morrison a los periodistas en Sídney. No obstante, los atletas australianos sí asistirán a la competición.

China ha negado cualquier infracción en Xinjiang y ha dicho que las acusaciones son inventadas.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, dijo en una sesión informativa diaria celebrada en Pekín que los políticos australianos se dedican al "postureo político".

"Si vienen o no, a nadie le importa", añadió.

El Comité Olímpico Australiano dijo que el boicot no tendrá ningún impacto en los preparativos de sus atletas para los Juegos, que se celebran del 4 al 20 de febrero, y añadió que las "opciones diplomáticas" son asunto de los Gobiernos.

Otros aliados de Estados Unidos todavía no se han decidido sobre la posibilidad de sumarse al boicot.

Reino Unido está estudiando la posibilidad de aprobar una asistencia gubernamental limitada al evento en la capital china, que no llegaría a ser un boicot diplomático total, según informó el miércoles el periódico The Telegraph.

Una prohibición total de la representación ministerial y diplomática británica en los Juegos de Invierno sigue siendo una posibilidad, añadió el periódico inglés.

Japón está estudiando la posibilidad de no enviar a miembros de su gabinete a los Juegos después de que Estados Unidos anunciara su boicot diplomático, según afirmó el miércoles el diario Sankei Shimbun, citando fuentes gubernamentales no identificadas.

Un representante de la oficina presidencial de Corea del Sur dijo que el país no está considerando actualmente un boicot diplomático.

El Gobierno de Estados Unidos sostiene que China está llevando a cabo un genocidio contra las minorías musulmanas en la región de Xinjiang. China niega cualquier abusos contra los derechos humanos.

Los Juegos de Invierno comenzarán unos seis meses después de que concluyeran los de verano de Tokio, tras un año de retraso por la pandemia de COVID-19.

"Siempre pedimos el mayor respeto posible y la menor interferencia del mundo político", dijo Juan Antonio Samaranch, que dirige el panel de coordinación del Comité Olímpico Internacional para el evento de Pekín.

"Tenemos que ser recíprocos. Respetamos las decisiones políticas que toman los organismos políticos".

Estados Unidos tiene previsto organizar los Juegos Olímpicos de verano de 2028 en Los Ángeles y se está preparando para presentar su candidatura a los de invierno de 2030 en Salt Lake City.

El boicot diplomático estadounidense, alentado desde hace meses por algunos miembros del Congreso de Estados Unidos y grupos de defensa de los derechos humanos, se produce a pesar de un esfuerzo por estabilizar los lazos entre ambas naciones, tras una reunión por vídeo celebrada el mes pasado entre el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping.

LA ÚNICA OPCIÓN

Si otros países no acaban por unirse al boicot se socavaría el mensaje de que los abusos de los derechos humanos por parte de China son inaceptables, dijo Bonnie Glaser, experta en China del German Marshall Fund estadounidense.

"La única opción de la que disponemos realmente es intentar que el mayor número de países posible se una a nosotros en esta coalición", declaró Glaser en una audiencia celebrada en el Congreso estadounidense el martes.

Los lazos entre Australia y su principal socio comercial, China, están en horas bajas después de que Canberra prohibiera la participación de la china Huawei Technologies en su red de banda ancha 5G en 2018 y solicitara una investigación independiente sobre los orígenes del COVID-19.

Pekín respondió con aranceles a productos básicos australianos como la cebada, la carne de vacuno, el carbón y el vino.

(Reportaje de Gabriel Crossley y Renju Jose; edición de Lincoln Feast y Clarence Fernandez.; traducción de Darío Fernández)

