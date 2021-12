Ómicron desencadena nuevas restricciones y llamadas a la vacunación de refuerzo

Noticias





SÍDNEY, 22 dic (Reuters) - Singapur suspendió los viajes libres de cuarentena y Australia renovó su campaña de vacunación el miércoles, con el aumento de los casos de la variante ómicron del coronavirus a unos días de la Navidad ha obligando a las autoridades de todo el mundo a imponer nuevas restricciones y a acelerar la campaña de refuerzo.

Estados de todo el mundo han endurecido las restricciones a la movilidad social y han hecho llamamientos urgentes a los ciudadanos para que se vacunen, mientras ómicron se perfila como la cepa dominante del virus, lo que ha hecho fracasar los planes de reapertura que para muchos anunciaban el inicio de una era post-pandémica en 2022.

En la región Asia-Pacífico, Singapur congelará todas las nuevas ventas de billetes de avión y autobús en el marco de su programa de viajes libres de cuarentena a la ciudad-Estado desde el 23 de diciembre hasta el 20 de enero, informó su Gobierno el miércoles, aludiendo al riesgo de la rápida propagación de ómicron.

"Nuestras medidas fronterizas nos ayudarán a ganar tiempo para estudiar y comprender la variante ómicron, y para reforzar nuestras defensas, incluyendo la mejora de nuestra capacidad sanitaria, y conseguir que más personas se vacunen y se refuercen", dijo el Ministerio de Salud de Singapur en un comunicado.

En Hong Kong, Cathay Pacific Airways Ltd dijo que cancelará algunos vuelos de pasajeros en enero después de que el centro financiero asiático endureciera sus normas de cuarentena debido a la variante ómicron.

En otros lugares de Asia, Japón informó el miércoles de su primer caso sospechoso de transmisión de ómicron entre la población, mientras que la India ha instado a sus estados a prepararse para las oleadas y les ha permitido imponer restricciones a las multitudes y a las grandes reuniones.

Los casos de ómicron en la India casi se han duplicado en la última semana.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió el martes 500 millones de pruebas rápidas gratuitas de COVID-19 y advirtió a la cuarta parte de los adultos estadounidenses que no están vacunados que sus decisiones podrían suponer "la diferencia entre la vida y la muerte".

En respuesta a la oleada, los países también están tratando de reducir el tiempo entre las segundas vacunas y los refuerzos. Sin embargo, conscientes del cansancio de la población, se muestran reacios a volver a las estrictas restricciones impuestas durante la propagación de la variante delta a principios de este año.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, anunció el miércoles nuevos fondos para la vacunación en clínicas y farmacias. También instó a los estados del país a reabrir cientos de centros de vacunación para acelerar el despliegue de refuerzo, que se cerraron cuando las tasas de doble dosis en adultos superaron el 80%.

Las autoridades federales y estatales del país celebraron el miércoles una reunión de emergencia del gabinete nacional para discutir el aumento de los casos, que están poniendo al límite las instalaciones de pruebas.

Australia informó el miércoles de más de 5.000 infecciones diarias por primera vez durante la pandemia, con la mayor parte de los casos en sus estados más poblados, Nueva Gales del Sur y Victoria.

A pesar de la oleada de ómicron, Morrison repitió el miércoles que no se volvería a aplicar un confinamiento estricto.

También hubo resistencia a los nuevos confinamientos en Corea del Sur, donde las autoridades anunciaron restricciones a las reuniones y a los horarios de funcionamiento de restaurantes, cafés y bares.

Aunque las encuestas muestran un amplio apoyo a las nuevas restricciones de Corea del Sur, algunas de las más estrictas hasta ahora, muchos pequeños negocios se han quejado de que las restricciones les dejan con exceso de personal y de existencias, tras haberse preparado para una temporada de vacaciones con normas más laxas.

Las asociaciones de pequeñas empresas y restaurantes han publicado declaraciones en las que protestan por la decisión y piden compensaciones, y uno de los grupos prometió organizar una manifestación el miércoles.

URGENCIA RENOVADA

Hans Kluge, responsable europeo de la Organización Mundial de la Salud, advirtió el martes de la "tormenta" que supondría ómicron, que "llevaría a los sistemas sanitarios, ya de por sí muy deteriorados, al borde del abismo".

Alemania, Escocia, Irlanda, Países Bajos y Corea del Sur son algunos de los países que han reimpuesto confinamientos parciales o totales u otras medidas de distanciamiento social en los últimos días.

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que no introduciría nuevas restricciones por COVID-19 en Inglaterra antes de Navidad, pero advirtió que su Gobierno podría tener que actuar después.

Numerosos Gobiernos han intensificado sus esfuerzos de vacunación y tratamiento, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU está dispuesta a autorizar las píldoras de Pfizer Inc y Merck para el tratamiento de la COVID-19, informó Bloomberg News.

Israel ofrecerá una cuarta dosis de la vacuna de COVID-19 a los mayores de 60 años.

Los responsables políticos de todo el mundo se esfuerzan por hacer frente al golpe económico que podrían suponer los nuevos brotes, y Reino Unido ha anunciado una ayuda de 1.000 millones de libras (1.300 millones de dólares) para las empresas más afectadas por ómicron.

Dado que aún se desconoce la gravedad de las infecciones de ómicron, las empresas también están preocupadas por las cancelaciones masivas que afectan a los eventos de gran envergadura en el nuevo año.

Amazon Inc, la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc, Twitter Inc y Pinterest Inc no asistirán a la Feria Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés) que se celebrará en Las Vegas el próximo mes.

La Liga Nacional de Hockey de Norteamérica no enviará a sus jugadores a competir en el torneo de hockey sobre hielo masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín debido a la preocupación por el COVID-19, según informó ESPN el martes.

Esto no sólo afectaría a los jugadores de la liga en los equipos de hockey sobre hielo de Estados Unidos y Canadá, sino también a los de las escuadras olímpicas de Suecia, Finlandia y Alemania.

(Reporte de Renju Jose y Jamie Freed en Sydney, Aradhana Aravindan en Singapur, Ju-min Park y Sakura Murakami en Tokio, Josh Smith en Seúl y Neha Arora en Nueva Delhi; redacción de Sam Holmes; edición de Michael Perry; traducción de Flora Gómez)

