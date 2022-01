El Ibex-35 cede con la toma de posiciones para subidas de tipos, el petróleo sube

Noticias





18 ene (Reuters) - Después de haber cerrado el lunes en sus máximos de casi dos meses, el principal índice bursátil español abría el martes a la baja en un contexto global de preparación ante probables subidas de tipos de la Fed y de encarecimiento del petróleo, debido al aumento de las tensiones territoriales en el Golfo Pérsico.

Pese a no esperar medidas concretas en su próxima reunión de política monetaria a finales de enero, los mercados apuestan con fuerza por una subida de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos en marzo y una retirada de sus estímulos más rápida de lo esperado, perspectiva que refuerza la continuidad de los altos niveles de inflación en todo el mundo tras la reapertura económica.

"A estos temores inflacionistas contribuye la continuada subida en el precio del crudo, con el Brent marcando máximos de 2014, 88 usd/b (dólares estadounidenses por barril), aupado por las expectativas de una sólida demanda a pesar de los temores iniciales de impacto de Ómicron, que se han suavizado (pocas restricciones a la movilidad), a la vez que se siguen reduciendo los inventarios", dijeron los analistas de Renta 4 en una nota a clientes.

Un ataque del grupo insurgente hutí de Yemen en Emiratos Árabes Unidos el lunes, en el que tres personas murieron tras la explosión de tres camiones de combustible y el aeropuerto de Abu Dabi de vio amenazado por un incendio en sus cercanías, hizo aumentar los precios del petróleo ante el temor a interrupciones en el suministro.

El precio del barril de crudo Brent subía un 1,75% a las 8:05 GMT.

En una semana sin grandes referentes económicos, los principales datos de la sesión serán los de la confianza económica en Alemania y la eurozona y la del sector manufacturero en EEUU, después de que el Banco de Japón aumentara sus perspectivas de inflación aunque sin alterar su postura acomodaticia.

Así las cosas, a las 08:05 GMT del martes, el selectivo bursátil español Ibex-35 caía 29,40 puntos, un 0,33%, hasta 8.809,30 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,55%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,30%, BBVA retrocedía un 0,29%, Caixabank cedía un 0,10%, Sabadell caía un 1,04%, y Bankinter se revalorizaba un 0,39%.

Durante la jornada se conocerán los resultados de sus pares americanos Bank of New York, Bank of America y Goldman Sachs.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,34%, Inditex cedía un 0,39%, Iberdrola se dejaba un 0,57%, Cellnex caía un 0,05% y la petrolera Repsol subía un 0,84%, destacando por arriba en un contexto de aumento del precio del petróleo.

(Información de Darío Fernández; editado por José Muñoz)

