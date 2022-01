Acciones globales repuntan, pero se encaminan al peor enero desde 2016

Noticias





Por Tommy Wilkes

LONDRES, 31 ene (Reuters) - Las acciones experimentaban un modesto rebote el lunes, ya que los operadores dejaban de lado la preocupación por la inflación y la crisis de Ucrania, aunque las bolsas siguen en camino a su peor mes de enero desde 2016, luego de un mes difícil para los activos de riesgo.

* El alza en las acciones europeas y asiáticas se produce después de un repunte tardío en Wall Street el viernes, cuando una serie de beneficios empresariales que superaron las previsiones, entre ellos el gigante tecnológico Apple, ayudó a estabilizar la confianza de los inversores tras varias sesiones volátiles.

* Sin embargo, los inversores afirman que el escenario para la renta variable sigue siendo incierto, ahora que los bancos centrales están empezando a aumentar las tasas de interés -se espera que el Banco de Inglaterra vuelva a subirlas el jueves- y en medio de otro impacto alcista en los precios del crudo que se suma a las preocupaciones inflacionistas.

* El índice paneuropeo STOXX 600 ganaba un 1,01%, el DAX alemán un 1,28% y el FTSE 100 británico un 0,28%.

* La festividad del Año Nuevo Lunar hacía que las operaciones fueran escasas y el índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón ganó un 0,73%.

* Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura plana, mientras que los futuros del Nasdaq subían.

* El índice mundial de acciones de MSCI mejoraba, pero acumula una pérdida de más del 6% en enero, su peor comienzo de año desde 2016.

* "No se trata de la clásica liquidación que afecta a las empresas de menor calidad y rendimiento. Esta liquidación está impulsada no por los fundamentos, sino por la acción de los bancos centrales en un momento en que el crecimiento es muy fuerte", dijo Flavio Carpenzano, de Capital One Group.

* "Durante años eras como un niño mimado, podías tener todo el dinero que quisieras y gratis y podías comprar lo que quisieras, no te importaba tanto la calidad. Ahora es al revés, hay que ser más disciplinado, por lo que hay que fijarse bien en la valoración", agregó.

* Los precios del crudo continuaban con su avance tras tocar el viernes máximos de siete años y encadenar seis semanas al alza, ya que la tensión geopolítica exacerbaba la preocupación por la escasez de suministro energético.

* El rendimiento de la deuda pública se mantenía estable, ya que el repunte de las acciones limitaba la demanda de estos activos de refugio. Los retornos se han disparado este año en previsión de un ritmo más rápido de alzas de tasas en 2022, pero el repunte de la rentabilidad a largo plazo se frenó en la última semana.

* Los comentarios más agresivos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, han impulsado al dólar, que ha subido un 1,6% en lo que va de mes frente a una cesta de seis destacadas monedas, tocando su máximo desde julio de 2020. En sus últimas operaciones, cotizaba a 97,042 unidades.

* El euro perdió un 1,7% la semana pasada, tocando su mínimo desde junio de 2020. En la jornada subía un 0,2%, a 1,1173 dólares. El billete verde se apreciaba incluso frente a una divisa de refugio como su par japonés, subiendo un 1,3% la semana pasada y otro 0,2% el lunes, a 115,44 yenes.

(Reporte adicional de Wayne Cole en Sídney y Sujata Rao en Londres; editado en español por Carlos Serrano)

