Sony eleva sus previsiones tras el impulso de "Spider-Man" en el beneficio trimestral

Por Sam Nussey

TOKIO, 2 feb (Reuters) -La empresa japonesa Sony Group Corp elevó el miércoles su previsión de beneficios para todo el año en un 15%, después de publicar unos resultados trimestrales mejores de lo esperado, impulsados por el éxito de "Spider-Man: No Way Home", que se ha convertido en la sexta película más taquillera de la historia.

El beneficio operativo de su negocio cinematográfico se multiplicó por más de siete hasta alcanzar los 149.400 millones de yenes (1.300 millones de dólares) en su tercer trimestre fiscal, finalizado en diciembre, ya que los ingresos de la división se duplicaron con creces.

Ahora prevé que este negocio obtenga un beneficio de 205.000 millones de yenes en el actual ejercicio fiscal, ya que la película de superhéroes, estrenada en diciembre, recaudó más de 1.700 millones de dólares en todo el mundo a pesar de la propagación de la variante del coronavirus ómicron.

El segmento también se vio impulsado por los ingresos de la película "Venom: Let There Be Carnage" y las licencias de la comedia "Seinfeld", junto con la venta del negocio de juegos para móviles GSN Games.

El beneficio operativo trimestral global de Sony -un conglomerado que abarca áreas como el entretenimiento, los sensores y los servicios financieros- fue de 465.200 millones de yenes, en comparación con el beneficio medio estimado de 351.600 millones de yenes por nueve analistas encuestados por Refinitiv.

Sony, que cambió a las normas contables NIIF en lugar de las estadounidenses GAAP en el presente ejercicio, ha aumentado su previsión de beneficios para todo el año desde 1,04 billones a 1,2 billones de yenes. Esta previsión es superior a la media de 1,09 billones de yenes prevista por 24 analistas, según datos de Refinitiv.

El principal segmento de juegos de la compañía, centrado en PlayStation, también registró un aumento de los beneficios, con unas ventas de 3,9 millones de unidades de PS5 en el tercer trimestre, pero el suministro de hardware se vio obstaculizado por la escasez de componentes.

En respuesta, Sony recortó su previsión de ventas de la PS5 para todo el año desde 14,8 millones de unidades a 11,5 millones.

(Reporte de Sam Nussey; edición de Muralikumar Anantharaman; traducido por Tomás Cobos)

