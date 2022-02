El sector financiero aportó más de 1,5 billones de dólares a la industria del carbón en 2019-2021 - ONG

Noticias





Por David Stanway

SHANGHÁI, 15 feb (Reuters) - Las instituciones financieras destinaron más de 1,5 billones de dólares a la industria del carbón en forma de préstamos y suscripciones entre enero de 2019 y noviembre de 2021, a pesar de que muchas de ellas se han comprometido a reducir sus emisiones, según un informe elaborado por un grupo de 28 organizaciones no gubernamentales.

La reducción del uso del carbón es una parte clave de los esfuerzos globales para reducir los gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento climático, y para alcanzar el "cero neto" de emisiones a mediados de siglo, y tanto los Gobiernos como las empresas y las instituciones financieras de todo el mundo se han comprometido a tomar medidas.

Sin embargo, los bancos siguen financiando a 1.032 empresas dedicadas a la minería, el comercio, el transporte y la utilización del carbón, según el estudio.

"A los bancos les gusta afirmar que quieren ayudar a sus clientes del carbón a realizar la transición, pero la realidad es que casi ninguna de estas empresas lo está haciendo", dijo Katrin Ganswind, jefa de análisis financiero del grupo medioambiental alemán Urgewald, que dirigió la investigación. "Y tienen pocos incentivos para hacerlo mientras los banqueros sigan extendiéndoles cheques en blanco".

Según el estudio, los bancos de seis países —China, Estados Unidos, Japón, India, Reino Unido y Canadá— fueron responsables del 86% de la financiación mundial del carbón durante el periodo.

Los préstamos directos ascendieron a 373.000 millones de dólares, y los bancos japoneses Mizuho Financial y Mitsubishi UFJ Financial —ambos miembros de la Net Zero Banking Alliance— fueron los dos mayores prestamistas. Ninguna de las dos empresas respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Otros 1,2 billones de dólares se canalizaron hacia las empresas del carbón a través de aseguramiento de emisiones. Los 10 principales aseguradores de emisiones de valores fueron entidades de origen chino, con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en primer lugar, con 57.000 millones de dólares. El banco no respondió a la solicitud de comentarios.

Las inversiones institucionales en empresas del carbón durante el periodo ascendieron a 469.000 millones de dólares, con BlackRock a la cabeza de la lista con 34.000 millones de dólares. La gestora de activos estadounidense declinó hacer comentarios el martes, pero su director ejecutivo, Larry Fink, escribió en enero que "la desinversión en sectores enteros... no conseguirá que el mundo llegue al cero neto".

"Las empresas previsoras de un amplio abanico de sectores intensivos en carbono están transformando sus negocios, y sus acciones son una parte fundamental de la descarbonización", escribió en una carta dirigida a otros directores ejecutivos.

No se dispone de cifras comparativas sobre la financiación del carbón en años anteriores. Sin embargo, otros trabajos de investigación han demostrado que la inversión en carbón está en declive.

(Información adicional de Zoey Zhang; edición de Jacqueline Wong y Muralikumar Anantharaman; traducción de Flora Gómez)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html