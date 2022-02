Patinadores de EEUU dijeron al jefe olímpico que querían irse de Pekín con sus medallas

Noticias





Por Karolos Grohmann y Gabrielle Tétrault-Farber

17 feb (Reuters) - El equipo de patinaje artístico de Estados Unidos comunicó al presidente del Comité Olímpico Internacional que le hubiese gustado marcharse de los Juegos de Pekín con sus medallas ganadas hace 10 días, dijo la delegación norteamericana.

Mientras tanto, el Comité Olímpico Ruso (COR) ha enviado una carta a la Unión Internacional de Patinaje pidiendo que los resultados por equipo de la semana pasada, en los que los rusos ganaron el oro, se mantengan, independientemente de lo que ocurra con el caso de drogas de Kamila Valieva.

El COR también dijo que estaría "categóricamente en desacuerdo" con cualquier asterisco colocado junto a los resultados si Valieva, de 15 años, termina entre las tres primeras de la prueba individual más tarde el jueves.

Con el caso de dopaje contra la adolescente sin resolver, ninguno de los mejores competidores de la prueba por equipos del 7 de febrero podrá recibir sus medallas.

Si Valieva, que es la favorita, termina entre las tres primeras el jueves, las medallas tampoco se entregarán hasta mucho después de que terminen los Juegos.

Estados Unidos quedó en segundo lugar, por detrás de Valieva y el COR, en la prueba por equipos de la semana pasada. Japón fue tercero y Canadá cuarto.

Los miembros del equipo estadounidense se reunieron con el presidente del COI, Thomas Bach.

"Los atletas han expresado su opinión de que les gustaría volver a casa con las medallas, aunque en este momento con las de plata", dijo la directora general del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC), Sarah Hirshland.

"Es injusto para estos atletas, no sólo de nuestro equipo, sino para todos los atletas que se presentan aquí y esperan que una competición integra sin mancha, y no se la hemos dado y eso no está bien".

Valieva dio positivo por un fármaco cardíaco prohibido tras los campeonatos nacionales del 25 de diciembre, pero su resultado no se comunicó hasta el 8 de febrero, un día después de que el COR ganó el oro olímpico por equipos.

