Rusia lanza la invasión de Ucrania con ataques a sus defensas

Por Andrew Osborn y Natalia Zinets

MOSCÚ/KIEV, 24 feb (Reuters) -Las fuerzas rusas dispararon misiles contra varias ciudades ucranianas y desembarcaron tropas en su costa sur el jueves, según informaron autoridades y medios de comunicación, después de que el presidente Vladimir Putin autorizara una operación militar "especial" en el este.

Poco después de que Putin hablara en un discurso televisado en la televisión estatal rusa, se oyeron explosiones en la capital ucraniana, Kiev, antes del amanecer.

Los disparos resonaron cerca del principal aeropuerto de la capital, según la agencia de noticias Interfax, y se escucharon sirenas en la ciudad.

"Putin acaba de lanzar una invasión a gran escala de Ucrania. Ciudades ucranianas pacíficas están siendo atacadas", dijo el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, en Twitter.

"Esto es una guerra de agresión. Ucrania se defenderá y ganará. El mundo puede y debe detener a Putin. El momento de actuar es ahora".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en reacción a una invasión que Estados Unidos llevaba semanas prediciendo, dijo que sus oraciones estaban con el pueblo de Ucrania "mientras sufren un ataque no provocado e injustificado", al tiempo que prometió duras sanciones como respuesta.

"Me reuniré con los líderes del G7, y Estados Unidos y nuestros aliados y socios impondremos severas sanciones a Rusia", dijo Biden en un comunicado.

Rusia ha exigido el fin de la expansión de la OTAN hacia el este y Putin repitió su posición de que la pertenencia de Ucrania a la alianza militar atlántica liderada por Estados Unidos era inaceptable.

Dijo que había autorizado la acción militar después de que a Rusia no le quedara más remedio que defenderse de lo que, según él, eran amenazas procedentes de Ucrania, un Estado democrático de 44 millones de habitantes.

"Rusia no puede sentirse segura, desarrollarse y existir con una amenaza constante que emana del territorio de la Ucrania moderna", dijo Putin. "Toda la responsabilidad del derramamiento de sangre recaerá sobre la conciencia del régimen gobernante en Ucrania".

El alcance total de la operación militar rusa no estaba claro de momento, pero Putin dijo: "Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos. No vamos a imponer nada por la fuerza".

En su intervención mientras el Consejo de Seguridad de la ONU celebraba una reunión de emergencia en Nueva York, Putin dijo que había ordenado a las fuerzas rusas que protegieran a la población e hizo un llamamiento a los militares ucranianos para que depusieran las armas.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, dijo que Rusia había llevado a cabo ataques con misiles contra la infraestructura ucraniana y los guardias fronterizos, y que se habían oído explosiones en muchas ciudades. Un responsable informó también de ataques cibernéticos ininterrumpidos.

Zelenskiy dijo que se había declarado la ley marcial y que había hecho un llamamiento a los líderes mundiales para que impusieran todas las sanciones posibles a Rusia, incluido Putin, de quien dijo que quería destruir el Estado ucraniano.

Tres horas después de que Putin diera su orden, el Ministerio de Defensa ruso dijo que había eliminado la infraestructura militar de las bases aéreas ucranianas y había deteriorado sus defensas aéreas, según informaron medios de comunicación rusos.

Anteriormente, medios de comunicación ucranianos informaron de que los centros de mando militar en Kiev y la ciudad de Jarkiv, en el noreste, habían sido alcanzados por misiles, mientras que las tropas rusas habían desembarcado en las ciudades portuarias del sur, Odesa y Mariúpol.

Un testigo de Reuters oyó más tarde tres fuertes explosiones en Mariúpol. Los separatistas apoyados por Rusia en el este dijeron posteriormente que habían capturado dos ciudades, según informó la agencia de noticias RIA. Las autoridades ucranianas no hicieron comentarios inmediatos.

Horas antes, los separatistas pidieron ayuda a Moscú para frenar la supuesta agresión ucraniana, afirmaciones que Estados Unidos tachó de propaganda rusa.

Las bolsas mundiales y los rendimientos de los bonos estadounidenses caían, mientras que el dólar y el oro se disparaban tras el discurso de Putin. El petróleo Brent superó los 100 dólares por barril por primera vez desde 2014. [MKTS/GLOB]

CAMINO DECISIVO

Colas de personas esperaban para sacar dinero y comprar provisiones de alimentos y agua en Kiev, mientras el tráfico se atascaba saliendo de la ciudad hacia el oeste, en dirección a la frontera con Polonia.

Biden, que ha descartado poner tropas estadounidenses sobre el terreno en Ucrania, dijo que Putin había optado por una guerra premeditada que traería una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano.

"Rusia es la única responsable de la muerte y la destrucción que traerá este ataque, y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva", dijo Biden, que habló con Zelenskiy por teléfono.

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó la acción de Rusia, mientras que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los aliados de la OTAN se reunirían para abordar las consecuencias del "ataque imprudente y no provocado" de Rusia.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamamiento de última hora a Putin para que detenga la guerra "en nombre de la humanidad", después de que el mandatario ruso anunciara la operación militar.

China reiteró un llamamiento a todas las partes para que actúen con moderación y rechazó la descripción que hizo un periodista extranjero de la acción de Rusia como una invasión.

Ucrania cerró su espacio aéreo a los vuelos civiles alegando un alto riesgo para la seguridad, mientras el regulador europeo de la aviación advertía de los peligros de volar en las zonas fronterizas de Rusia y Bielorrusia.

Los bombardeos se intensificaron desde el lunes, cuando Putin reconoció la independencia de las regiones separatistas del este y ordenó el despliegue de las supuestas fuerzas de paz, una medida que Occidente calificó de inicio de la invasión.

En respuesta al anuncio de Putin del lunes, los países occidentales y Japón impusieron sanciones a bancos e individuos rusos, pero postergaron sus medidas más duras hasta que comenzara la invasión.

(Información de redacciones de Reuters; redacción de Stephen Coates y Robert Birsel; edición de Lincoln Feast, traducido por Tomás Cobos)

































