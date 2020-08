El Gobierno no pedirá a los japoneses que eviten viajar durante los días del “obon”

Noticias

Tokio, 4 de agosto (Jiji Press)— El secretario jefe del Gabinete Suga Yoshihide aseguró el martes que el Gobierno Japonés no contempla desaconsejar a los japoneses que viajen durante el período vacacional de verano del “obon” a mediados de agosto para evitar la propagación del coronavirus.

“No nos planteamos si los viajes se deben evitar o no”, afirmó Suga durante una rueda de prensa. “Queremos que la gente tenga presentes las medidas básicas contra la infección, como eludir las Tres C (del inglés Three Cs, es decir, closed spaces o “espacios cerrados”, crowded places o “lugares abarrotados” y close-contact settings “situaciones con distancias cortas”), no hablar en voz alta, llevar la mascarilla y lavarse las manos.”

Asimismo, explicó que el Gobierno estudiará actuar en línea con las recomendaciones que surjan durante la reunión de un subcomité sobre las medidas para luchar contra el coronavirus que se celebrará esta semana.

Suga realizó estos comentarios en medio de una serie de desacuerdos con el Gobierno sobre su postura respecto a los viajes durante las vacaciones del “obon”.

El ministro para la Revitalización Económica Nishimura Yasutoshi instó a la ciudadanía japonesa el sábado a mostrar precaución a la hora de decidir si visitarán el hogar de sus familias durante dicho período vacacional para prevenir que las personas de avanzada edad se puedan infectar.

