Un fármaco antirreumático alivia los síntomas de los pacientes graves de la COVID-19

Noticias

Tokio, 24 de agosto (Jiji Press)—Un equipo de la Universidad de Osaka anunció el lunes que el medicamento contra el reúma Tocilizumab ha resultado efectivo a la hora de aliviar los síntomas graves de las personas afectadas por la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus.

Kishimoto Tadamitsu, profesor del Centro de Investigación de la Frontera de la Inmunología de la Universidad de Osaka, descubrió junto a otros miembros de su equipo que el nivel de inhibidor del activador del plasminógeno-1, o PAI-1, en la sangre de los pacientes graves de la COVID-19, una proteína que ayuda a la coagulación, se volvía “enormemente elevado” a medida que el de interleucina-6, o IL-6, una glucoproteína que segregan las células inmunitarias crecía.

Un aumento en los niveles de PAI-1 puede crear coágulos de sangre en los pulmones y otros órganos y hacer que los pacientes de la COVID-19 empeoren.

El equipo menciona asimismo en un artículo publicado en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences que el Tocilizumab, un anticuerpo monoclonal humano dirigido a la IL-6, reduce los niveles de PAI-1 y “alivia los síntomas críticos de los pacientes graves de la COVID-19”.

El Tocilizumab, desarrollado por la empresa japonesa Chugai Pharmaceutical y la farmacéutica suiza Roche tras el descubrimiento de la IL-6 por un profesor de la Universidad de Osaka, ha sido aprobado exclusivamente para tratar la artritis reumatoide.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]