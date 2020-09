Los centros comerciales adaptan las cajas “osechi” de Año Nuevo ante la crisis del coronavirus

Noticias

Tokio, 26 de septiembre (Jiji Press)—Los centros comerciales de Japón han comenzado a aceptar reservas del tradicional osechi, las bandejas de comida que se suelen tomar en la celebración del Año Nuevo en Japón. En esta ocasión, los comercios están adaptando sus productos para atender a las singulares peticiones derivadas de la crisis del nuevo coronavirus.

Algunos centros comerciales venden cajas de osechi cuyo contenido viene ya dividido en pequeñas porciones para reducir el riesgo de infección por el coronavirus.

Sogo & Seibu Co., perteneciente a Seven & i Holdings Co., ofrecerá unas cajas de osechi con los contenidos divididos en envases individuales como medida higiénica de prevención. En este set, que cuesta 29.160 yenes, hay un total de 50 alimentos de la cocina japonesa y occidental divididos en dos cajas osechi.

J. Front Retailing Co., que gestiona los centros comerciales Daimaru y Matsuzakaya, ofrecerá una variedad de productos osechi que podrán ser enviados a los familiares que viven en zonas regionales para disfrutarlos en grupos reducidos.

Aunque el osechi se come tradicionalmente en grandes reuniones familiares, estos productos más compactos están pensados para las personas que no pueden asistir a estos ágapes debido a la epidemia del coronavirus. El precio de este producto ronda entre los 10.000 yenes y hasta más de 20.000 yenes.

