Suga declarará el objetivo de la neutralidad del carbono en Japón para 2050

Tokio, 22 de octubre (Jiji Press)—Miembros del Gobierno anunciaron el jueves que el primer ministro Suga Yoshihide declarará un nuevo objetivo para Japón: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero para 2050.

En su discurso político de la sesión extraordinaria de la Dieta que se convocará el lunes, el primer ministro establecerá un objetivo para la neutralidad del carbono similar al que ya existe en la Unión Europea, destacando de esta forma su determinación para convertir Japón en “una sociedad descarbonizada” para hacer frente al calentamiento global.

Será el primer discurso político de Suga desde que asumió el cargo el pasado mes sucediendo a Abe Shinzō. Lo ofrecerá en el primer día de la sesión de la Dieta.

El Acuerdo de París de 2015 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero insta a reducir el incremento promedio de la temperatura global en 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, así como tratar de limitar el aumento del mercurio en 1,5 grados.

En junio del pasado año, el Gobierno de Japón adoptó en una reunión del Gabinete una estrategia a largo plazo para alcanzar los objetivos del acuerdo de París. La estrategia incluye un plan para conseguir que Japón se convierta en una sociedad descarbonizada, que no depende de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón, y alcanzar la neutralidad del carbono en la fecha más temprana posible durante la segunda mitad del siglo XXI. No obstante, no se han mencionado fechas concretas para alcanzar este objetivo.

