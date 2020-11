La vacunación no será un requisito para participar en los Juegos de Tokio

Noticias

Tokio, 17 de noviembre (Jiji Press)—El presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach aseguró el martes que las personas que participen en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año no tendrán que vacunarse contra el coronavirus para unirse a este evento deportivo.

Bach, que está de visita en Japón para transmitir el compromiso absoluto del COI con la celebración de los Juegos de Tokio, explicó que la vacunación “no será un requisito” para los atletas u otras personas relacionadas con el evento. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano fueron aplazados por un año hasta 2021 a causa de la pandemia del nuevo coronavirus.

Bach afirmó asimismo que la vacunación tampoco será obligatoria para los espectadores extranjeros.

El presidente del COI concretó que no pueden exigir la vacunación ya que se trata de una cuestión relacionada con la salud personal. No obstante, el COI animará a los deportistas y a otras personas relacionadas con los Juegos a vacunarse, especialmente a aquellos que vayan a pasar más tiempo en la villa olímpica. Bach, no obstante, aseguró que la decisión final al respecto será de los atletas.

El líder del COI realizó estas declaraciones un días después de que afirmara, en una rueda de prensa celebrada en Tokio, que probablemente habrá vacunas disponibles el próximo verano y que, en ese caso, el COI cubrirá el coste de la vacunación.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]