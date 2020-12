La Dieta promulga una ley para ofrecer la vacunación contra la COVID-19 de forma gratuita

Noticias

Tokio, 2 de diciembre (Jiji Press)—La Dieta, el parlamento de Japón, promulgó el miércoles una ley para ofrecer la vacunación contra el nuevo coronavirus de forma gratuita.

Esta legislación, que modifica la ley de vacunaciones, fue aprobada en una sesión plenaria de la Cámara de Consejeros, la Cámara Alta de la Dieta. El mes pasado fue aprobada en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja.

Con esta revisión de la ley el Gobierno central se hará cargo del coste de las vacunaciones contra COVID-19, mientras que los gobiernos municipales pondrán en marcha planes de vacunación. La ley permite al Estado asimismo cerrar contratos con las farmacéuticas para hacerse cargo de las posibles compensaciones derivadas de los problemas de salud que las vacunas puedan provocar.

La ley incluye una disposición que obliga a la ciudadanía a hacer todo lo posible por vacunarse contra el virus. No obstante, esta disposición no entrará en vigor si no se confirma plenamente la efectividad y seguridad de las vacunas.

Con el objetivo de garantizar que hay vacunas contra la COVID-19 para todos los ciudadanos a finales de junio de 2021, el Gobierno japonés ha acordado con las farmacéuticas estadounidenses Pfizer y Moderna, así como con AstraZenec PLC del Reino Unido, comprar vacunas para más de 145 millones de personas.

