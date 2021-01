El PLD aprueba la imposición de multas a las empresas que no cooperen durante el estado de emergencia

Noticias

Tokio, 18 de junio (Jiji Press)—El Partido Liberal Democrático, en el poder, aprobó el lunes una enmienda a la ley especial para la lucha contra el coronavirus cuyo objetivo es castigar a las empresas que no cooperen durante el estado de emergencia declarado por el Gobierno central ante la epidemia.

El PLD propone imponer multas administrativas de hasta 500.000 yenes a los negocios que no sigan las instrucciones de los gobernadores de las prefecturas sobre la suspensión de las actividades o la reducción del horario de apertura.

Asimismo, permitirá tomar medidas para evitar la propagación del virus antes de la declaración del estado de emergencia, de tal manera que las autoridades puedan hacer frente de forma más flexible a la epidemia despendiendo del estado de las infecciones a nivel local.

En concreto, el primer ministro designará a qué prefecturas afectarán las medidas y establecerá un periodo en el que estarán en vigor, y los gobernadores de dichas prefecturas tendrán la autorización para solicitar u ordenar que las empresas modifiquen su horario de apertura. Los negocios que no cooperen tendrán que enfrentarse a multas de hasta 300.000 yenes. Los gobernadores también podrán pedir a la población que no utilice dichos establecimientos, mientras que el primer ministro puede dar instrucciones a los gobernadores que no tomen estas medidas.

Además, este proyecto de revisión de la ley recoge que deberán adoptarse las medidas necesarias de forma efectiva para ayudar a los establecimientos que reduzcan su horario de apertura o suspendan su actividad a petición de los gobiernos locales.

