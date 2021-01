El Tratado de la ONU sobre la Prohibición de las Armas Nucleares entra en vigor

Noticias

Tokio, 22 de enero (Jiji Press)—El tratado de las Naciones Unidas para la prohibición de la producción, posesión y uso de las armas nucleares ha entrado en vigor en los países que lo ratificaron en octubre de 2020.

Entre los 50 países firmantes, Kiribati y otras naciones insulares del sur del Pacífico se han convertido en las primeras en ver entrar en vigor este tratado el viernes, el día en el que pasa a tener vigencia en los respectivos husos horarios.

Este histórico tratado internacional fue adoptado en 2017 con el apoyo de 122 países y regiones por iniciativa de varios estados no nucleares frustrados con el estancamiento de las discusiones en torno al desarme. El acuerdo alcanzó el requisito de contar con la firma de 50 estados miembros cuando Honduras lo ratificó a finales de octubre.

No obstante, muchos dudan que el tratado pueda acelerar realmente el desarme nuclear ya que no tiene fuerza vinculante para los países no firmantes, entre los que se incluyen potencias nucleares y países que dependen de la disuasión nuclear como Japón.

El pasado jueves, durante una sesión plenaria de la Cámara de Consejeros, la Cámara Alta de la Dieta, el primer ministro japonés Suga Yoshihide aseguró que su Gobierno “no tiene intención de unirse” al tratado.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]