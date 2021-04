El primer ministro Suga envía una ofrenda ritual de “masakaki” al santuario de Yasukuni

Noticias

Tokio, 21 de abril (Jiji Press)—El primer ministro japonés Suga Yoshihide envió el miércoles una ofrenda ritual de un árbol “masakaki” al santuario de Yasukuni, relacionado con la guerra. Hoy comienza en el santuario el festival de la primavera, que dura dos días.

Suga no planea visitar este santuario sintoísta de Tokio durante el festival. No obstante, el ex primer ministro Abe Shinzō, que también visitó Yasukuni en septiembre y octubre de 2020 después de renunciar a su cargo, se acercó al santuario el miércoles.

El ministro de Salud Tamura Norihisa y el ministro de Política Científica y Tecnológica Inoue Shinji también enviaron ofrendas de “masakaki”.

En el santuario de Yasukuni están consagrados varios criminales de Clase A de la Segunda Guerra Mundial junto a otros caídos en la guerra, por lo que es considerado como un símbolo del antiguo militarismo de Japón en China, Corea del Sur y otros países.

En diciembre de 2013, el entonces primer ministro japonés Abe Shinzō visitó el santuario. Desde entonces ningún primer ministro en el cargo lo ha visitado, un reflejo de la consideración hacia las posturas de China y Corea del Sur.



El “masakaki” enviado por el primer ministro Suga Yoshihide con motivo del festival de primavera en el santuario de Yasukuni. En la mañana del 21 de abril, en el distrito de Chiyoda de Tokio.



El ex primer ministro Abe Shinzō durante su visita al santuario de Yasukuni en la mañana del 21 de abril, en el distrito de Chiyoda de Tokio.

