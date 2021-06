Japón comienza a vacunar en los centros de trabajo

Noticias

Tokio, 21 de junio (Jiji Press)—Las vacunaciones contra la COVID-19 en los centros de trabajo comenzaron plenamente en Japón el lunes con la esperanza de acelerar la campaña de inoculación en el país, que ha avanzado a paso más lento que en los Estados Unidos y en varios países de Europa.

De acuerdo con el Gobierno, a las 17:00 del viernes, empresas, universidades y otras entidades enviaron las solicitudes para vacunar contra el nuevo coronavirus a un total de 13,73 millones de trabajadores en 3.479 centros.

Para el programa de inoculación en los centros de trabajo se utilizará la vacuna desarrollada por la empresa de biotecnología estadounidense Moderna. Las empresas solicitantes y las universidades tienen que asegurar que cuentan con las instalaciones adecuadas y con suficientes empleados de la sanidad para la inoculación.

Entre las grandes empresas, All Nippon Airways, perteneciente a ANA Holdings, y Japan Airlines comenzaron a vacunar a sus empleados con antelación este mes tomando la iniciativa en la campaña de inoculación en los centros de trabajo.

A partir del lunes, el grupo SoftBank planea inocular a unas 250.000 personas, Japan Post Holdings a unas 240.000, el grupo Nippon Telegraph and Telephone a unas 160.000 y Toyota Motor Corp. a unas 80.000. Mori Building Co. y Seven & i Holdings vacunarán a unos 100.000 empleados respectivamente.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]