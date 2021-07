Un 77 % de los niños nacidos apátridas en Japón obtienen la nacionalidad

Noticias

Tokio, 20 de julio (Jiji Press)—Una encuesta de la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón reveló el martes que la proporción de menores que adquirieron la nacionalidad en abril de 2021 después de nacer apátridas en Japón entre 2016 y 2020 fue del 77,4 %.

De acuerdo con la encuesta, en la que se comprobó la situación de 305 menores, el resto (22,6 %) continuó siendo apátrida. El estudio reveló que la mayoría de los menores se convirtieron en apátridas principalmente por razones burocráticas.

Del total, 232 se convirtieron en apátridas debido a la falta de documentos u otros materiales que pudieran probar su nacionalidad. Para 63, los trámites para adquirir la nacionalidad no fueron completados en las embajadas en Japón, mientras que cinco no pudieron obtener la nacionalidad ya que sus padres no vivieron en los Estados Unidos durante el tiempo requerido. Los padres de tres niños también eran apátridas, y las madres de otros dos no tenían ninguna nacionalidad.

De acuerdo con la agencia gubernamental, las personas apátridas pueden obtener el estatus de residente en Japón y los certificados de residencia de los gobiernos municipales. No obstante, hay algunas desventajas, como la imposibilidad de obtener un pasaporte.

Un total de 627 personas sin nacionalidad vivían en Japón a finales de 2020.

