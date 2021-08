Una deportista afgana pide ayuda para asistir a los Juegos Paralímpicos de Tokio

Noticias

Tokio, 20 de agosto (Jiji Press)—Una deportista de Afganistán, un país ahora bajo el control de los talibanes, está tratando de conseguir ayuda para salir de su país y asistir a los Juegos Paralímpicos de Tokio, que comenzarán el 24 de agosto.

Zakia Khudadadi, uno de los dos atletas del país clasificados para los Juegos Paralímpicos, está atrapada en Kabul, la capital afgana, debido a la situación de inestabilidad que se vive en estos momentos.

El Comité Paralímpico Internacional sugirió que los deportistas afganos no podrían participar en los Juegos. Khudadadi, sin embargo, no se da por vencida. “Aún no he perdido la esperanza. Todavía confío en que alguien pueda ayudarme”, dijo la deportista en un mensaje enviado al Comité Paralímpico de Afganistán de acuerdo con un informe de la Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Khudadadi decidió competir en taekwondo, un deporte que debutará en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Un miembro del comité afgano dijo que ahora, en medio de la agitación que sufre el país, Khudadadi teme que los talibanes descubran que es una atleta. En el mensaje, Khudadadi dijo que no ha podido salir a la calle ni a comprar sin sentirse insegura.

Nacida en Herat, en la parte oeste de Afganistán, Khudadadi comenzó a practicar taekwondo inspirada por un taekwondista que ganó la primera medalla olímpica para Afganistán en los Juegos de Pekín de 2008.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]