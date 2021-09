Suga dimitirá sin haber logrado la recuperación económica

Noticias

Tokio, 7 de septiembre (Jiji Press)—El primer ministro Suga Yoshihide renunciará a su cargo sin haber logrado la recuperación económica a pesar de los grandes estímulos fiscales y monetarios motivados por la crisis del nuevo coronavirus.

Suga tomó medidas para promover la digitalización y la descarbonización. No obstante, no consiguió encontrar un equilibrio entre las medidas contra el coronavirus y la actividad económica sirviéndose de una mezcla de políticas de expansión cuantitativa y gasto fiscal que heredó del ex primer ministro Abe Shinzō.

El Producto Interior Bruto real anualizado para los meses de abril a junio fue de 538 billones de yenes, lo que supone una reducción respecto a los 546 billones de yenes registrados entre los meses de octubre y diciembre de 2019, antes del estallido de la pandemia del coronavirus.

Aunque el Gobierno espera impulsar la economía hasta los niveles anteriores a la pandemia para el final del presente año, la ralentización del consumo debido al estado de emergencia por la COVID-19, especialmente en los sectores de la hostelería y el turismo, hacen que el futuro de la economía sea incierto.

El diciembre del año pasado, el Gobierno de Suga preparó un tercer presupuesto adicional para el año fiscal 2020, incluyendo 19,2 billones de yenes para medidas de estímulo económico.

