Sugiyama Kōichi, compositor de la música de ‘Dragon Quest’, fallece a los 90 años

Tokio, 7 de octubre (Jiji Press)—El jueves se conoció que el compositor japonés Sugiyama Kōichi, conocido por ser el autor de la música de la popular serie de videojuegos ‘Dragon Quest’, falleció a causa de un choque séptico el pasado 30 de septiembre. Tenía 90 años.

Sugiyama, natural de Tokio, comenzó a crear música cuando era un estudiante de instituto.

Después de graduarse en la Universidad de Tokio trabajó para la Nippon Cultural Broadcasting y para Fuji Television Network. Hasta su marcha de Fuji TV en 1965, se dedicó a componer música mientras trabajaba como director.

Sugiyama creó numerosos éxitos musicales, entre ellos Hana no Kubikazari, interpretada por The Tigers, una banda de la era de Group Sounds (un género de rock japonés de finales de la década de 1960); Koi no Fuga, interpretada por el dúo pop The Peanuts y Gakuseigai no Kissaten, del grupo de rock folk Garo.

Amairo no Kami no Otome, una canción que creó originalmente para la banda de Group Sounds Village Singers, ha sido interpretada por otros artistas, entre ellos la cantante Shimatani Hitomi, y continúa siendo adorada por distintas generaciones.

