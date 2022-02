El japonés Kobayashi Ryōyū gana la medalla de oro en los Juegos de Pekín

Noticias

Pekín, 6 de febrero (Jiji Press)—El saltador Kobayashi Ryōyū ganó la prueba de trampolín normal individual masculina el domingo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, China, y consiguió la primera medalla de oro para Japón.

Kobayashi, que tiene 25 años, es el primer deportista japonés que logra una presea olímpica en la competición individual de salto de esquí desde que Funaki Kazuyoshi obtuviera un oro en la prueba de trampolín grande en los Juegos de Nagano, Japón, en 1998.

“Estoy feliz de haber ejecutado un buen salto en ambos intentos. Me alegra ganar esta medalla de oro. En la próxima ocasión también lo haré lo mejor que pueda”, dijo Kobayashi.

Kawamura Anri (17 años) terminó quinta en la final de mogul femenino en esquí acrobático. “Traté de esquiar lo mejor posible y de divertirme. Me siento agradecida hacia todas las personas que me han apoyado hasta ahora. Continuaré demostrándoles que no me doy por vencida”, dijo.

