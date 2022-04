Hamaguchi Ryūsuke, sorprendido por el éxito internacional de su película premiada con el Óscar

Noticias

Tokio, 5 de abril (Jiji Press)—En una rueda de prensa ofrecida el martes, el director japonés Hamaguchi Ryūsuke, cuyo filme Drive My Car ganó el Óscar a la mejor película internacional en marzo, se mostró sorprendido por el éxito internacional de su obra.

“Me sorprende que esta obra haya sido aceptada por personas de tantos países”, dijo Hamaguchi ante los medios de comunicación en Tokio. El director apareció sujetando la estatuilla dorada que recibió en la ceremonia de los premios Óscar.

“Sinceramente, pensé: ¿qué hago aquí?”, dijo Yamaguchi sobre lo que experimentó en el escenario de la Ceremonia de los Premios de la Academia de 2022, que llegó a describir como un “mundo de ensueño”, y sobre haberse relacionado con figuras de renombre del cine internacional.

“Tengo la sensación de que este galardón me llevará a un mundo que no he experimentado antes”, añadió.

En cuanto a su trabajo como director, Hamaguchi dijo que en cada ocasión necesita sentir su propio rumbo en el proceso.

