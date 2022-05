Un panel japonés respalda el uso de la vacuna de Johnson & Johnson’s contra el coronavirus

Noticias

Tokio, 30 de mayo (Jiji Press)—Un panel del Ministerio de Salud de Japón respaldó un plan para autorizar el uso de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson’s.

El ministerio espera autorizar próximamente la que será la quinta vacuna contra el coronavirus que podrá ser utilizada en el país.

No obstante, no se contempla facilitar la inoculación de esta vacuna de manera gratuita, es decir, financiada con dinero público, ya que el país ha asegurado ya una cantidad suficiente de vacunas de otras farmacéuticas. Japón no ha llegado todavía a un acuerdo para comprar vacunas de Johnson & Johnson’s.

El producto desarrollado por esta farmacéutica es una vacuna de vector viral semejante a la de la farmacéutica del Reino Unido AstraZeneca PLC. Solo puede ser administrada a personas de 18 años en adelante.

A diferencia de otras vacunas aprobadas anteriormente, de las que se requieren dos dosis con un intervalo de entre tres y cuatro semanas, con la vacuna de Johnson & Johnson’s solo es necesaria una dosis.

