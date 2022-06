Japón relaja las medidas de control fronterizo por la COVID-19

Noticias

Tokio, 1 de junio (Jiji Press)—El Gobierno de Japón relajó el miércoles las medidas de control fronterizo por la COVID-19 y aumentó el número máximo de personas que pueden entrar en el país al día a 20.000 respecto al límite previo de 10.000.

El pasado mes de diciembre el Gobierno rebajó dicho límite a 3.500 personas debido a la propagación de la variante ómicron del coronavirus. El máximo comenzó a ser aumentado por fases en marzo y alcanzó los 10.000 el 10 de abril.

Por otra parte, el Gobierno clasificó los países y regiones en las categorías “azul”, “amarilla” y “roja” según el riesgo de transmisión del coronavirus.

Las personas procedentes de áreas en la categoría azul no tendrán que someterse a una prueba PCR al llegar a Japón y tampoco deberán hacer cuarentena de tres días. Aquellas procedentes de países en la categoría amarilla también están exentas si han recibido las tres dosis de la vacuna. No obstante, las de la categoría roja no están exentas de la prueba ni de la cuarentena.

Las pruebas del coronavirus antes de la partida continúan siendo obligatorias para todo el mundo que viaja a Japón.

