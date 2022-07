La popular actriz japonesa Shimada Yōko fallece a los 69 años

Noticias

Tokio, 26 de julio (Jiji Press)—La popular actriz japonesa Shimada Yōko, que apareció en numerosos seriales de televisión y películas, y fue galardonada además con el prestigioso premio Globo de Oro de los Estados Unidos, falleció en un hospital de Tokio el lunes. Tenía 69 años.

De acuerdo con la información facilitada por personas cercanas a la actriz, Shimada sufría un cáncer colorrectal.

Nacida en la ciudad de Kumamoto, en el suroeste de Japón, Shimada comenzó a ser conocida cuando fue elegida para interpretar el papel de la heroína en el serial de televisión Zoku-Hyōten, emitido en 1971, en una audición pública. Shimada cursaba el tercer grado de instituto cuando fue seleccionada para dicho papel.

La actriz también interpretó papeles principales en Aizen Katsura y Kagerō no Onna, ambos seriales de televisión de la cadena pública NHK, y películas como Suna no Utsuwa, Torakku Yarō-Bōkyō Ichibanboshi e Inugamike no Ichizoku, entre otros trabajos.

Shimada ganó reconocimiento internacional cuando apareció en la serie estadounidense de 1980 Shogun y ganó el Globo de Oro en la categoría de mejor actriz de serial de televisión en 1981 por su papel en la saga.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]