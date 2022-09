Japón y Corea del Sur preparan una cumbre entre el primer ministro Kishida y el presidente Yoon

Noticias

Seúl, 15 de septiembre (Jiji Press)—Seúl anunció el jueves que los gobiernos de Japón y Corea del Sur trabajan para organizar una cumbre bilateral al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Si tiene lugar, será la primera cumbre oficial entre los dos países de Asia Oriental desde la que se celebró en diciembre de 2019 entre el entonces primer ministro Abe Shinzō y el expresidente surcoreano Moon Jae-in en Chengdú, China. Abe fue asesinado el pasado mes de julio.

El actual primer ministro Kishida Fumio y el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol intercambiaron unas palabras brevemente durante la cumbre de la OTAN celebrada en España en junio, pero no han celebrado una reunión formal aún.

Un alto cargo de la oficina presidencial dijo que Yoon está considerando reunirse por separado con Kishida y con el presidente estadounidense Joe Biden en algún momento entre el miércoles y el día siguiente.

Otros funcionarios del Gobierno de Corea del Sur afirmaron que Tokio y Seúl han discutido sobre varias vías para resolver la cuestión de los trabajos forzados durante la guerra y que ambas partes han acordado de buen grado programar una cumbre entre Kishida y Yoon en Nueva York. No obstante, no han aclarado si dicha cumbre será una reunión formal o no.

