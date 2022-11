El Gobierno de Japón pide explicaciones a la Iglesia de la Unificación sobre un sistema de adopciones

Noticias

Tokio, 22 de noviembre (Jiji Press)—El ministro de Salud, Trabajo y Bienestar Katō Katsunobu anunció el martes que ha enviado una carta solicitando información al grupo religioso conocido como la Iglesia de la Unificación sobre una sistema de adopciones que estaba supuestamente en marcha dentro de la organización.

La carta, enviada junto al gobierno metropolitano de Tokio, insta a la Iglesia de la Unificación a responder para el próximo 5 de diciembre.

Por otra parte, se espera que la ministra de Educación y Cultura Nagaoka Keiko ejerza el derecho a interrogar al grupo religioso bajo la Ley de Corporaciones Religiosas. Este interrogatorio servirá al Gobierno para decidir si emite o no una orden de disolución para el grupo.

Si se confirma que se han cometido ilegalidades relacionadas con las adopciones a través de la solicitud de información enviada por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, esto será también un fundamento para una orden de disolución.

No obstante, no está claro hasta qué punto podrá aclararse la situación actual, puesto que la carta enviada por el ministerio no tiene poder vinculante.

