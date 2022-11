Registran las oficinas de más empresas por el amaño de las licitaciones para las pruebas de los Juegos de Tokio

Noticias

Tokio, 29 de noviembre (Jiji Press)—Miembros de la fiscalía y funcionarios antimonopolio registraron el martes las oficinas de la agencia de publicidad ADK Marketing Solutions Inc., una empresa que está bajo el paraguas del grupo Dentsu, por su posible participación en un supuesto amaño de las licitaciones de unos contratos relacionados con los eventos de prueba de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, que se celebraron el año pasado.

Investigadores de una unidad especial de la Oficina de Fiscales Públicos del Distrito de Tokio y de la Comisión de Comercio Justo registraron juntos las oficinas de ADK y de la productora Dentsu Live Inc. bajo la sospecha de que habían infringido la Ley Antimonopolio. Las autoridades registraron también la sede de una empresa de organización de eventos que no está entre las nueve compañías ganadoras de contratos para los que se sospecha que se manipularon las licitaciones.

Incluyendo a ADK y a Dentsu Live, ocho de las nueve empresas han sido sometidas a un registro por las autoridades. Dentsu Inc., empresa principal del Grupo Dentsu, y la empresa de organización de eventos Cerespo Co. fueron registradas el pasado viernes. Las agencias publicitarias Hakuhodo Inc. y Tokyu Agency Inc., así como las empresas de eventos Same Two Inc. y Fuji Creative Corp. fueron registradas el lunes.

Las autoridades sospechan que Dentsu y otras empresas eligieron con anterioridad a los ganadores de las licitaciones para planificar y ayudar a organizar los servicios para los eventos de prueba, que fueron encargados por el comité organizador de los Juegos de Tokio en 2018.

Las licitaciones se celebraron para 26 de estos contratos. Uno de ellos no recibió ofertas de ninguna empresa.

